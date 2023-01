Por nueva disposición del tabaco, baja la venta de cigarros en Culiacán

Culiacán, Sin.- Debido a la prohibición para exhibir de manera directa e indirecta las cajetillas de cigarros en tiendas de conveniencia, autoservicio, abarrotes y cualquier punto de venta por la Ley General para el Control del Tabaco, las ventas de cigarros han bajado considerablemente en Culiacán, informaron empleados y dependientes de dichos establecimientos.

El nuevo reglamento para la venta y consumo del tabaco emitido por la Secretaría de Salud federal entregó en vigor el 15 de enero pasado, con ello las tiendas de conveniencia y autoservicio retiraron los cigarros de la vista del cliente y todo tipo de publicidad, dejando solamente un listado de los nombres del producto con su respectivo precio, sin colores o logotipos que infieran algún tipo de publicad.

Al no tener los cigarros a la vista, los clientes piensan que no hay el producto o que no lo venden en ese lugar, fue el comentario de algunas dependientas de tiendas de autoservicio.

“Porque no los ven, por eso piensan que no hay yo creo, y muchos no preguntan”, comentó una trabajadora de una tienda de conveniencia.

“Al principio sí (bajó la venta), cuando recién tapamos todo si se dejó de vender, pero ya la gente está preguntando y se está volviendo a vender, no igual, pero si se vende”, explicó otra trabajadora.

El nuevo reglamento busca proteger la salud de las personas de los daños que provoca el consumo del tabaco, especialmente de las no fumadoras que se encontraban expuestas al humo del cigarro en lugares públicos, como plazas, parques, y establecimientos como bares, antros, casinos y hoteles.

Nueva disposición afecta a otros establecimientos

El nuevo reglamento prohíbe el consumo de tabaco en espacios que son considerados de convivencia colectiva, en los restaurantes no se podrá servir alimentos ni bebidas en el área de fumadores.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, Laura Guzmán Torrontegui ha declarado que las perdidas para el sector restaurantero son muy grandes, por la inversión que tienen que hacer para modificar las instalaciones de sus restaurantes.

Por el costo que implica modificar las instalaciones, algunos restauranteros están considerando declarar sus establecimientos 100 por ciento libre de humo, sin embargo, esto generará una perdida económica, especialmente en aquellos que son de esparcimiento nocturno, donde los clientes fuman y beben, declaró Guzmán Torrontegui.