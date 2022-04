En Sinaloa es letra muerta ley para controlar tabaco: Pedro Lobo

Culiacán. Sin-. En Sinaloa sigue siendo letra muerta ley para controlar tabaco, ya que personas siguen fumando a sus anchas en zonas restringidas, acusó el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo

Precisó que pese a que en la pasada legislatura se aprobó la Ley que Protege la Salud y los Derechos de los no Fumadores del Estado de Sinaloa, que prohíbe fumar en el interior de centros nocturnos, bares, restaurantes, incluso en el mismo Congreso del Estado, no han acatado la ley.

Diputado de Morena, Pedro Lobo. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Acusó que hasta el momento la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), no aplica las sanciones que correspondan a los establecimientos que no respeten la prohibición de fumar en las áreas físicas cerradas con acceso al público, en los lugares interiores de trabajo, en los vehículos de transporte público y en los sitios de concurrencia colectiva, de conformidad con el artículo 6 de la citada ley.

Coepriss, dijo el secretario de la Comisión de Salud y Asistencia Social hasta el momento no ha clausurado, ni multado económicamente a nadie, pese a que muchos de esos lugares cuentan con áreas acondicionadas para fumadores, sin embargo, no se usan o no se respetan.

Recordó que de los consumidores del tabaco, un 80 por ciento muere a muy temprana edad, por las enfermedades que su consumo provoca, tales como; cáncer pulmonar, cáncer de laringe, infartos, enfermedades cardiovasculares.

Señaló que en Sinaloa, según informes de la Secretaría de Salud, mueren al menos 5 personas diariamente y se encuentra entre los estados que presentan el mayor índice de mortalidad del tabaco.

El diputado de Morena expuso que Sinaloa se encuentra entre los estados que presentan el mayor índice de mortalidad del tabaco, a pesar de que ya existe la ley, derivada de la Ley General para el Control del Tabaco, que estipula multas económicas, arrestos y hasta clausuras a los lugares y a los establecimientos que incumplan las leyes.

“Pareciera que no existe esa ley, parece que tenemos leyes muertas, parece que el Congreso hace leyes para que estén de bonitas y que no se cumplen, ¿qué está haciendo entonces la Secretaría de Salud?”, cuestionó el diputado al demandar que se ponga mano dura contra los establecimientos que no respeten la ley.