Cinco personas viajaban en el submarino desaparecido que exploraba restos del Titanic

Un pequeño submarino utilizado para llevar turistas a observar los restos del gigantesco transatlántico británico "Titanic" en el Atlántico Norte desapareció, informó este lunes la Guardia Costera de Estados Unidos, que ha lanzado una operación de rescate.

Según el periódico británico The Guardian, cinco personas estaban a bordo de la nave.

"Un pequeño submarino con cinco personas a bordo había desaparecido en las proximidades del naufragio del Titanic", confirmó un portavoz de la guardia costera.

OceanGate Expeditions es la compañía que ofrece este tipo de expediciones; al parecer el sumergible desaparecido se encuentra en el fondo del océano en 12 mil 500 pies bajo el agua, a unas 370 millas frente a la costa de Terranova.

Meet some of our 2023 Titanic Expedition crew! We are eager to get started and can't wait to share what we find.



Learn more here: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/KyBKP7iMNQ — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) May 15, 2023

Según el sitio web de la compañía, Oceangate tenía planificada una expedición de ocho días y siete noches del 12 al 20 de junio. Se programó un máximo de seis visitantes para partir y regresar a St John's, Newfoundland, Canadá.

Su página web confirmó este lunes que ya estaban realizando una búsqueda de rescate y articulando todos sus esfuerzos para traer de regreso a la tripulación.

"Todo nuestro enfoque está en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias. Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible", dijo un comunicado en el sitio web.

pic.twitter.com/JmH8e47zuI — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 19, 2023 Today marks 111 years since the tragic sinking of RMS Titanic. We study and document the wreck site with great respect for the men, women, and children who died that night. pic.twitter.com/phPjb1DMTF — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 15, 2023

Hamish Harding, entre los tripulantes del submarino

The Guardian también dio a conocer que uno de los tripulantes fue identificado como Hamish Harding, conocido empresario británico, explorador y aviador, que formó parte de los primeros turistas que viajaron al espacio.

Hardin dio a conocer en sus redes sociales que estaba por viajar a esta expedición del Titanic, asegurando que estaba muy orgulloso por pertenecer al grupo selecto que iba a ver los restos del famoso barco.

"Me enorgullece anunciar finalmente que me uní a @oceangateexped para su misión RMS TITANIC como especialista de misión en el submarino que se dirige al Titanic".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Capt. Hamish Harding (@actionaviationchairman)

Asimismo, reveló que debido a las condiciones meteorológicas, era muy probable que esta fuera la única expedición que se realizaría este 2023.

"Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana meteorológica y vamos a intentar una inmersión mañana. Comenzamos a navegar desde St Johns, Newfoundland, Canadá, y planeamos comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 am mañana por la mañana. Hasta entonces, tenemos muchos preparativos y sesiones informativas que hacer.

"El equipo del submarino tiene un par de exploradores legendarios, algunos de los cuales han realizado más de 30 inmersiones en el RMS Titanic desde la década de 1980", concluyó.

Cabe destacar, que OceanGate comenzó a llevar pequeños equipos de “científicos ciudadanos” en un mini submarino con cupo para cinco personas hace dos años.

Con información de AFP









