Desaparece submarino para turistas que exploraba los restos del Titanic

Un submarino que suele transportar turistas para ver los restos del Titanic desapareció, desencadenando una operación de rescate, dijo este lunes la Guardia Costera de Boston a la cadena británica BBC y a la estadounidense CBS.

Según el periódico británico The Guardian, cinco personas estaban a bordo de la nave.

En un comunicado citado por los medios, la empresa organizadora de las excursiones, OceanGate Expeditions, afirmó que pretende "explorar y movilizar todas las opciones para traer de regreso a la tripulación a salvo".

Canadá también participa en la búsqueda de la nave con un barco y un avión, informaron voceros de guardacostas canadienses. La embarcación movilizada "estaba frente al este de Terranova y partió hacia el área de búsqueda", detallaron.

Algunas compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentran a unos 3 mil 800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

OceanGate Expeditions, una compañía que organiza este tipo de expediciones, anunció recientemente en su web y redes sociales que una expedición para ir a ver los restos del Titanic "estaba en marcha".

El 14 de junio, la compañía dijo que estaba usando la empresa de comunicaciones Starlink para mantener abierta la línea de comunicación con la expedición que se dirigía al Titanic.

En el sitio web de la compañía se anuncian viajes de siete días para ver los restos del Titanic y se especifica que su precio son unos 250 mil dólares.









