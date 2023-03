Remueven a Osorio Chong como coordinador del PRI en el Senado; Manuel Añorve queda en su lugar

El senador Miguel Ángel Osorio Chong deja la coordinación del PRI en el Senado de la República, ante la solicitud hecha por un grupo de senadores priistas, quienes convocaron para cambiarlo y acusó a Alejandro Moreno de orquestar esta acción en su contra.

Tras varias horas de reunión de los senadores priistas, quienes fueron convocados a una asamblea extraordinaria, el senador dijo en conferencia de prensa su determinación de dejar la coordinación, más no el partido, pues manifestó que no le dará el gusto a Alito Moreno de dejarlo.

“Yo, aferrarme a un espacio, en el que hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, que quiere lastimar a sus adversarios, como lo hace común y cotidianamente, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Antes de irme, les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. Así que, les dejé en la ilegalidad. Y, les dije, que agradecía este tiempo que fui coordinador, en el que siempre provoqué la cohesión. Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones”, comentó Osorio Chong en la conferencia de prensa.

El senador dijo que se va de la bancada priista en el Senado de la República, pero no del partido, por lo que seguirá la vía legal para mantener su militancia.

“Les encantaría que renunciara, pero no les voy a dar ese gusto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias: Alejandro Moreno tiene que salir del PRI”. Osorio Chong recordó que sus diferencias comenzaron con Alito, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) echó atrás su intención de mantenerse en la dirigencia hasta el año 2024.

Por el momento, Osorio Chong se considera un senador independiente por las próximas horas, mientras determina su situación política, ademas no confirmó si ya recibió una oferta de integrarse a Movimiento Ciudadano.

Así también por mantener la denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Indicó que él intentó mantener una relación institucional con el CEN del PRI, “respete cada momento de ese acuerdo por el bien de la unidad de mi grupo parlamentario que pudiera ayudar al bloque de contención. En respuesta a este comportamiento encontramos las maniobras de Manuel Añorve y Mario Zamora quienes presionaron a algunos compañeros”.

El pasado martes por la noche se reveló en redes sociales que el PRI llevaría acabo una asamblea extraordinaria de senadores, ante la petición de un grupo de legisladores que veían inoperante la coordinación en la Cámara Alta.

La convocatoria de los senadores del PRI en el Senado encabezados por Manuel Añorve, era para un tema de resolución urgente para discutir la salida de Miguel Ángel Osorio como coordinador de los senadores priistas, y así elegir a Manuel Añorve como nuevo representante de los senadores del PRI.

Fue así como este mismo miércoles con ocho votos a favor, Manuel Añorve Baños fue elegido como el nuevo coordinador de la bancada en el Senado de la República.

Añorve es el nuevo coordinador del PRI en el Senado | Foto: Alejandro Aguilar/ El Sol de México

Sin el voto de Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila, quienes se salieron de la sesión, los priistas determinaron elegir al guerrerense.