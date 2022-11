A López le advierto, si él pretende aparecer en el 2024 yo también voy: Fox

El ex presidente Vicente Fox sentenció que si el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador pretende aparecer en la boleta electoral del 2024 él también lo hará.

"A López le digo y le advierto: si él pretende aparecer en el 2024 yo me le aparezco, yo le entro también a los chingadazos. Si el va yo voy", sostuvo.

Posterior a su participación en la marcha en defensa del INE, Fox aseguró que confía en la unidad del bloque opositor conformado PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para no aprobar la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, aunque al referirse a la dirigencia del tricolor, a cargo de Alejandro Morena, recordó que voto a favor de la militarización del país y dijo esperar que no haya "traición" de nueva cuenta.

"El tal Alito ha vuelto a darle la cara al pueblo de México, si vuelve a traicionar al pueblo de México así le va a ir, yo espero que todos jalemos parejo", aseveró.

Sobre los cambios planteados en la reforma, Fox explicó que está en contra de todos, sin embargo, destacó que los más grave es modificar al árbitro electoral a meses de que inicie el proceso electoral.

"El INE tiene que quedarse como está, ha probado y comprobado que funciona y funciona bien, no hay ninguna razón en este momento para cambiar las cosas, los que las quieren cambiar no quieren jugar limpio, quieren jugar como árbitros y jugadores, eso no es posible en México", aseveró