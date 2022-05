“Yo no acuacho flojos” advierte Químico a funcionarios

Mazatlán. Sin-. Si los directores siguen sin ponerse la camiseta, los cambios dentro del municipio van a seguir, advirtió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Indicó que se van a seguir yendo quien no trabaje como debe de ser.

“Es un compromiso con los mazatlecos, por ejemplo, ayer fui a revisar lo que íbamos a inaugurar hoy, lo pusimos para el lunes por cuestiones de agenda, pero yo mando supervisar lo que ya había ordenado a los directores y cuando veo que no cumplen, los llamo y les llamo la atención, los jalo y les llamo la atención, aquí nomás se trata de hacer la chamba, se trata de cumplir como debe de ser”, manifestó.

El “Químico” Benítez no quiso adelantar en qué áreas les ha llamado la atención por no estar cumpliendo.

Adelantó que el DIF municipal tendrá nueva directora y aclaró que ya no vuelve a existir un puesto honorario en esta paramunicipal.

“Aclaro, no vuelve a existir mientras yo esté aquí, presidentes honoríficos en el DIF, hombres o mujeres, no existe ni en la ley, es un nombramiento afectivo”, manifestó.

Agregó que también se estarían valorando cambios en la Operadora y Administradora de Playas, porque no se ha concretado lo que quieren para Mazatlán.

“Lo primero que pedí desde el que el primero que llegó, es la remodelación de los ingresos a la playa Olas Altas y no lo han logrado, el segundo fue instalar baños en toda la costera de Mazatlán porque vas a la playa y no hay baños y tampoco lo han logado, ninguno que ha estado, porque eso he tenido que cambiar ya en este pasa lo mismo, entonces, en estos días vamos a dar un zarpazo, entonces, se ponen a trabajar o se ponen a trabajar, aquí yo no acuacho flojos, no acuacho flojos, si quieren trabajo, si yo trabajo 14, 15 o 16 horas al día por qué ellos no?”, se cuestionó el Presidente Municipal.

Verá a López Obrador

Benítez Torres anunció que le tocará ver al presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado en su visita a la Presa Picachos y luego a la supervisión del Puente de El Quelite.

Agregó que no le va a hacer ninguna petición especial, porque ya les autorizó el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por lo que ocupa más y se encuentra muy satisfecho.

Al hablar sobre el nuevo puente sobre el río El Quelite, explicó que va a ser un puente mejor al que estaba, ya que va a ser alto y ya no habrá riesgos de que con un ciclón se vuelva a caer.