Alcalde de Mazatlán asegura que Alfaro Gaxiola cometió faltas graves

Mazatlán. Sin-. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola sí cometió una falta grave, pero todavía no va a proceder contra él, hasta que el Órgano Interno de Control le diga qué sanción merece.

El Órgano Interno de Control había entregado el dictamen sobre el resultado de la investigación al jefe policiaco por la presunta venta de ascensos y grados a elementos policiacos.

El Presidente Municipal dijo que esperarán a que el Órgano Interno de Control le informe qué sanción puede hacerse acreedor Alfaro Gaxiola.

“Mientras tanto, seguirá ahí (Secretario de Seguridad), vamos a esperar la resolución, no puedo hacer nada antes… primero tengo que esperar la resolución, no puedo hacerlo antes, a la mejor es una sanción de unos días o de unos meses o la separación de cargo, no lo sé, por eso no lo puedo adelantar”.

El Químico Benítez dijo desconocer si la falta grave que cometió Alfaro Gaxiola es un delito, y reiteró que mientras no reciba el resultado de la sanción, no puede declarar nada, y le toca darla al mismo Órgano Interno de Control.

Agregó que solo tiene un oficio donde le informan que el jefe policiaco cometió una falla grave, es todo.

Sigue despachando Alfaro

Cuestionado si el secretario de Seguridad Pública continúa en el cargo, el alcalde Benítez Torres confirmó que continúa despachando en su oficina.

“Está todavía ahí”, afirmó

Aclaró que no puede despedir a Alfaro Gaxiola si no sale el dictamen del Órgano Interno de Control, ya que esos son los protocolos a seguir y no puede hacer más.

Para saber...

El Órgano Interno de Control abrió una investigación contra el comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola por la presunta venta de ascensos y grados hasta por 80 mil pesos a los elementos policiacos.

El dictamen de la investigación confirma que cometió una falta grave, y que tenía la parte acusatoria hasta este viernes para decidir si se le abría proceso.

Todavía sigue como secretario Alfaro Gaxiola, aunque no asiste a los eventos públicos.