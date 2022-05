Juicio político contra Benítez Torres sigue en pie: MASS

Mazatlán. Sin-. El líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, indicó que el juicio político contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sigue en pie y se llegará hasta las últimas consecuencias.

Recordar que dicho juicio es motivado, principalmente, por la violación a los derechos humanos de los desplazados por la violencia y de los colonos pobres.

"El presidente municipal ha caído en una serie de incidentes, principalmente en violación a derechos humanos, en violencia de género, violencia laboral contra exfuncionarios, que los despidió y los acusó de ladrones y que no le siguen ningún juicio, a los músicos, a los vendedores ambulantes, periodistas, medios de comunicación", indicó.

Agregó que recientemente se hizo una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta determinó que si había tal, pues el presidente municipal nunca los ha recibido, les ha cerrado las puertas del palacio municipal y tampoco ha respondido a las peticiones que han enviado por escrito.

Asesor legal del MASS muestra todas las peticiones por escrito que han hecho al Ayuntamiento, mismas que este negó haber recibido ante la CEDH. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Al respecto, el asesor legal del MASS, Juan Carlos González, señaló que "el químico" ha incurrido en una violación sistemática de los derechos humanos, incluso en la recomendación que la CEDH emitió, se dice que esa posible actitud de la autoridad destinataria (el presidente municipal) evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra el desprecio a la obligación que tiene de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

"El Ayuntamiento le manda decir a Derechos Humanos, entendiendo a la Comisión Nacional, estatal y los organismos internacionales, ya que todos están ligados, que era importante destacar que las personas desplazadas por la violencia no le corresponde a las autoridades municipales, cuando hay una Ley interna de Desplazados que dice que deben participar los Ayuntamientos y de carácter prioritario y les manda decir también que no han recibido peticiones por escrito, cuando aquí están el mundo de escritos sellados por el Ayuntamiento", señaló.

¿Qué sigue?

Gutiérrez Sánchez indicó que el pasado fin de semana estuvieron en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes coincidieron que hay elementos para llevar a cabo el proceso, pero antes tienen que llevar una demanda a la Fiscalía, quién también debe determinar si hubo o no violación, para posteriormente turnarlo al Congreso.

"El Congreso no debería recibir denuncia, debería actuar de oficio, porque los diputados son los representantes populares en el Congreso del Estado, ellos deberían actuar inmediatamente porque esto se está saliendo de control, los eventos en los que ha incurrido el químico no son de una persona normal, no esperemos a que cometa una barbaridad, es un presidente que representa a más de 500 mil mazatlecos", indicó

Movilización

El próximo sábado 28 de mayo, desplazados por la violencia y colonos pobres se unirán a la protesta frente al palacio municipal convocado por el diputado Juan Torres Navarro, quién llamó a los mazatlecos a manifestarse ante el descontento por los deficientes servicios públicos municipales, la venta ilegal de áreas verdes, los permisos ilegales de construcción, la violación a las leyes marítimas, entre otros.

Asimismo, ante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado, mencionó que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, le prometió una entrevista con la avanzada para ver la posibilidad de abordar directamente al mandatario federal y platicar sobre la reserva territorial y la falta de viviendas para los precaristas.