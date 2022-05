Grupo ArHe quiere ahora 111 millones por caso Nafta

Mazatlán. Sin-. El caso Nafta no se ha cerrado. Ahora el Grupo ArHe, de los hermanos Arellano Hernández, está peleando el pago de más de 100 millones de intereses generados por la deuda de 141 millones que se les había ya pagado.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó que el Ayuntamiento va a defenderse de la pretensión de Nafta Lubricantes de cobrar ahora los intereses de la deuda.

“Nosotros vamos a defendernos de ese tema, de hecho ya lo estamos haciendo… Yo no opino. Yo no soy el que impone la ley ni los reglamentos, yo los respeto nada más. Se finiquitó el total del adeudo que se tenía porque ganaron un juicio y el Juez ordena al Ayuntamiento a hacerlo, si no lo hago es un desacato y me quitan la Presidencia, yo no tengo la culpa de las omisiones del pasado ni voy a poner en riesgo lo que me ha costado mucho trabajo, pero que nos ha dado muy buenos resultados”, manifestó.

El Químico Benítez confió en revertir ese cobro que hace ahora Nafta Lubricantes y van a entablar la defensa jurídica.

Cuestionado acerca de que la exsíndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño había logrado revertir ese cobro de intereses que pretendía hacer Nafta Lubricantes, el alcalde Benítez Torres dijo que ella intentó hacerlo, pero lo único que logró fue que aumentara casi 25 millones de pesos más el pago de esos intereses.

Informó que el proceso contra los presuntos funcionarios que permitieron que el caso Nafta Lubricantes creciera, sigue su curso, aunque la ley es lenta.

Recordó que él hizo la denuncia contra tres funcionarios, más todos los que resulten responsables, y todo dependerá de la justicia.

“Las autoridades de antes permitieron que ante una cosa tan sencilla lo dejaron crecer por error, involuntariamente hasta llegar a esto, nosotros únicamente cumplimos con lo que el Juez pidió”, explicó.