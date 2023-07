Ya párele y dedíquese a gobernar: piden abogados a Rocha Moya

Mazatlán, Sin. -"Desde esa tribuna le decimos al gobernador, ya párele, dedíquese a gobernar el estado de Sinaloa, dedíquese a darle resultados a los ciudadanos sinaloenses, visite los municipios, ya párele con toda esta ola de persecución política cuando el estado merece su atención", demandó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación Nacional Colegios y Asociaciones de Abogados de México.

En el marco de la Cumbre Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, que se lleva a cabo en Mazatlán, Ricardo Beltrán Verduzco, acusó al gobernador, Rubén Rocha Moya y a la propia Fiscalía General, en estar enfocados en atender asuntos políticos, dejando de lado los verdaderos problemas de la entidad.

Agregó que mientras hay miles de carpetas de investigación que llevan meses y años sin ser tomadas en cuenta, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a los adversarios políticos de Rocha Moya se les han integrado carpetas exprés en cuestión de días.

"La fiscal (Sara Bruna Quiñones) trabajó días y horas tratando de argumentar una orden de cateo (contra la UAS) cómo es posible que el aparato de la Fiscalía, que debe estar encaminado a resolver la comisión de los delitos que tienen que ver con todos los homicidios, con todas las desapariciones forzadas, con todos los robos de vehículos, con todos los robos de casa habitación, con la violencia, resulta que esas carpetas duran meses y meses y ni siquiera se les toma en cuenta",

Abogados de diferentes colegios del país se reúnen en Mazatlán. Foto: Fausto McClonegly | El Sol de Sinaloa

Los sinaloenses, agregó, están cansados de esas actitudes y acciones, y lo que quieren más bien es la concordia, la paz y la tranquilidad del territorio.

"Toda acción tiene una reacción y no queremos ver a la Universidad Autónoma de Sinaloa como en los años 70 y 80 s, y el gobernador parece que los está llevando a esa dinámica de manifestación", agregó.

El abogado dijo manifestar su apoyo total a la autonomía de la UAS, de la Universidad Autónoma de Occidente y de la universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, instituciones creadas por el desarrollo académico y no para el motín político.

Que lo resuelvan los universitarios

Por su parte, Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, recordó que esta persecución política se originó tras la ruptura entre el propio mandatario estatal y Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder moral del Partido Sinaloense, al no respetarse los acuerdos que se hicieron en las elecciones del 2021.

Puntualizó que mientras a sus adversarios políticos se les integran carpetas de investigación "fast track" y se judicializan, hay otras que llevan años en el olvido.

"No quiero decir que al interior de la universidad haya o no corrupción, finalmente es algo que no me corresponde, pero si hubiera me parece que este tema tendrían que resolverlo los universitarios" añadió.

Cumbre Nacional

La Cumbre Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, se lleva a cabo en Mazatlán desde este jueves 20 hasta el sábado 22 de julio.

Asisten más de 80 abogados de diferentes estados de la república como Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Durango.

Los temas a tratar son seguridad pública, administración y procuración de justicia; el objetivo es emitir un pronunciamiento y un acuerdo nacional e internacional por los temas tristes y trágicos de inseguridad que se están viviendo en varias regiones del país en la que Sinaloa no es la excepción.