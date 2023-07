Se necesita fortalecer área jurídica del Ayuntamiento; Adriana Morales Acuña

Mazatlán, Sin.- Las demandas millonarias que el Ayuntamiento de Mazatlán ha perdido no solo afectan a las arcas municipales, sino a todos los mazatlecos en general al pagarse con el erario, es decir, con los recursos que los ciudadanos aportan a través del pago de los impuestos y contribuciones, por ello el área jurídica se debe de fortalecer, consideró la abogada Adriana Morales Acuña.

La presidenta del Colegio de Abogados Genaro Estrada señaló que, si ya se sabe o conoce de las deficiencias y carencias que tiene el área que lleva los asuntos legales de la comuna, lo que sigue es darle fuerza al departamento con la contratación del personal con el perfil adecuado.

También puedes leer: Por despidos masivos, secretaría del ayuntamiento de Mazatlán vive en el caos

Descartó que ante la incapacidad del ayuntamiento para defenderse a sí mismo la solución sea contratar algún bufete externo, lo mejor sería que quienes ocupan estos cargos públicos sea personal capacitado.

"Si yo contrato a un personal y no está capacitado y al final voy a contratar a un despacho externo al final va a ser lo mismo, pagar doble sueldo, afectando al erario público. Que las personas que se encuentren ahí tengan la ética, profesionalismo y capacidad de poder defender ya no al municipio, sino a todos los mazatlecos", dijo.

"Mucho se habla de la cuestión del sindicato (trabajadores sindicalizados en áreas administrativas que no son eficientes en su desempeño laboral), hay que buscar a los trabajadores, que se les capacite y si no funcionan hay que buscarles un área en la que sí", agregó.

Aunque también reconoció que el grueso de las demandas que actualmente se enfrentan no es de esta administración y vienen de trienios atrás; no obstante, no se debe de eximir a nadie de responsabilidades.

Cambios en el Ayuntamiento

Morales Acuña apuntó que en los últimos ocho meses ha habido cierta inestabilidad en áreas que son imprescindibles para la defensa legal de la comuna como lo son la Secretaría del Ayuntamiento, que ha tenido cuatro titulares del octubre a la fecha y la Dirección de Asuntos Jurídicos, que ha tenido tres directores en el mismo lapso.

"Todo cambio es un proceso, vamos caminando y de repente hay un cambio, es retroceder, hay que buscar la estabilidad. El barco se queda endeble y se puede hundir".