Viven a 'oscuras' y con miedo en la Francisco I. Madero

Mazatlán, Sin.- Con el temor de salir por las noches porque pueden ser asaltados, así viven en la colonia Francisco I. Madero, ya que por muchas de sus calles el alumbrado público no enciende.

La señora María, vecina de la calle Arnulfo R. Gómez, afirmó que desde hace dos años la lámpara que se ubica en la esquina con Privada del Muro no funciona y aunque en numerosas ocasiones se ha reportado, nadie ha ido siquiera a revisarla.

"La lámpara de aquí de la esquina no sirve, que si vienes en la noche te asustas. Ya tiene como unos dos años sin funcionar, si no es que más y sí se ha reportado, pero no han venido a repararla", comentó.

A una cuadra de ahí, en la calle Óscar Aguilar, Lourdes trabaja en una tortillería y su temor es cada madrugada, cuando sale a trabajar, ya que la lámpara de esa esquina tiene dos meses sin prender.

Esta fuga de agua tiene varias semanas en la colonia Francisco I. Madero. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Todo esto está oscuro en la madrugada cuando me vengo a trabajar. Tiene fallando como unos dos meses, ya estaba reportada. Me da miedo que me asalten, porque no se ve nada", dijo.

Por la calle Gonzalo Escobar, la lámpara que está justo en frente de la casa de la señora Inés, está rota y rara vez enciende. Al salir en las noches, se siente cómo en "la boca del lobo", porque ninguna de las lámparas en las esquinas en su cuadra funcionan, incluso en algunas no hay.

"La lámpara de aquí está rota, en la esquina no hay alumbrado, en la noche está bien oscuro y debido a eso han habido muchos asaltos, ocupamos más vigilancia de la policía en la colonia, casi no pasan patrullas para vigilar".

Agregó también que últimamente el servicio de recolección de basura está muy irregular y de la seguridad pública, mejor no habla.

Alberto, uno de los vecinos afectados. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"El lunes pasó el camión de la basura y nada más pasó por la esquina y se llevó lo que había ahí. Nos prometieron que nos iban a pavimentar, porque aquí cuando llueve se inunda. Además, en la equina se rebosa el drenaje y en cuestiones de seguridad, le marca uno a la patrulla y nunca viene", agregó.

Doña Aurora reporta una fuga de agua en la calle Ramón F. Iturbe, la cual dice tiene aproximadamente 20 días sin que sea arreglada.

"La fuga de agua que está allá tiene como 20 días, se reportó también y nadie ha venido. El camión de la basura pasa irregularmente, incluso ha durado hasta tres semanas sin pasar y los que andan ahí son bien groseros. Además de que estamos a oscuras y con miedo a los asaltos, son muchas las necesidades que hay".

