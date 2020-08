Prevén poco arribo de tortugas en el puerto

Mazatlán, Sin.- Debido a las lluvias que no han sido constantes, sino intermitentes en este año, la temporada alta de arribo de la tortuga marina se prevé será baja, como la del año pasado, en la que se espera rescatar entre 600 y 800 nidos, y liberar alrededor de 72 mil crías, a través del Programa de Conservación de la Tortuga que realiza el Acuario Mazatlán.

El director del Acuario, Pablo Rojas Zepeda, informó que en el mes de agosto se incrementó el número de nidos rescatados, entre 4 y 12 al día, con un promedio de 95 huevos por cada uno. En lo que va del mes, suman 211 nidos rescatados, 19 mil 900 huevos incubados y 150 crías liberadas en diversas zonas.

“La temporada se ve baja, dependemos mucho de las lluvias, si mejora o no, las lluvias han estado muy intermitentes, en julio entraban, pero no desovaban porque no había humedad, pero en agosto se están incrementando mucho las arribazones.”

Local Juntan plásticos para biobarda del Jabalines

Dijo que la meta para este año es rescatar mil nidos, sin embargo, de acuerdo al avance del programa, se estima que será entre 600 a 800 nidos; ya que al 24 de agosto, sumaban 360 nidos rescatados, 26 mil 843 huevos incubados y mil 061 crías liberadas en el puerto.

“Empezó un poco flojo el mes de agosto, pero ya se ha mejorado mucho el arribo de tortugas, se ha puesto muy bien, hay anexos hasta de 10, con máximos de 12 a 14 nidos por día, en lo que va del año tenemos pasaditos de los 200, en el mes de julio tuvimos 1, 2 ó3, pero ya en agosto empezó de 4, 5 y hasta 8, con máximos de 12 y 14, y por cada nido es un promedio de 95 huevos.”

Con respecto a la meta, Rojas Zepeda indicó que el plan era rescatar mil nidos en el año, pero por la temporada baja de arribazones, esta podría alcanzarse sólo entre el 60 y 80%.





Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Adiós turistas: Cae ocupación hotelera al 20%

“Yo creo que vamos a andar más bajos otra vez que el año pasado, porque ya solamente nos quedan tres meses buenos y ahorita llevamos alrededor de 200 y pico, así que vamos a andar por abajo de los mil, vamos a andar entre 600 y 800 nidos como máximo al año, serían algunas 72 mil crías liberadas más o menos en la ciudad”, concluyó.









Lee más aquí ⬇

Local "Changueras” del centro se recuperan Local Bomberos de Escuinapa sueñan con tener su propia estación