Lamentan que la pesca esté “fuera del radar” del gobierno federal

Escuinapa, Sin.- Al señalar falta de apoyo a la pesca por parte del gobierno federal, el diputado Édgar González Zataráin dijo que es de suma importancia el conservar al sector.

El legislador asegura que a diferencia de otros sectores, como lo es el agrícola, la pesca ha sido dejada fuera del radar por parte del gobierno federal.

"Le hemos estado pidiendo al gobernador que él pueda hacer una reunión entre el presidente de la República con el sector pesquero, es decir, que pongan en la agenda del presidente al sector pesquero, que no se ha puesto y no está en el radar del presidente, le han puesto a otros sectores, como el agrícola, empresarios, pero el sector pesquero no está en el radar".





Édgar González Zataráin, diputado. Foto: Cortesía │ Edgar González Zataráin

Calificó como injusta esta situación, al reconocer que la industria pesquera ha sido una actividad que ha sido el sustento de miles de familia no sólo de Sinaloa sino de todo el país.

"Es una industria que se formó a través de décadas, no se formó ayer, se formó con muchos esfuerzos, con mucha lucha y que ha tenido décadas de trabajo y le ha dado de comer a miles de familias, es un sector digno de conservar y se va luchar para ello".

Para concluir, reiteró que es importante se aplique mayor recurso para este sector y apoyar en las necesidades que tiene, recalcando los programas de apoyo para energéticos y el de Inspección y Vigilancia.









Foto: Cortesía │ Edgar González Zataráin









