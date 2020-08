Por lanzarse, licitación del Pingüinario

Mazatlán, Sin.- La próxima semana saldrá la licitación para la construcción del pingüinario, en el que se estima invertir 20 millones de pesos, informó el director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda.

Aseguró que la obra está proyectada para terminarse a finales de diciembre, fecha en la que será inaugurada.

Explicó que el nuevo proyecto de este centro recreativo incluye la remoción de algunos acrílicos del antiguo tiburonario, se va a segmentar la base de la pecera y se va a dividir en tres espacios de agua: el estanque principal con capacidad para 189 mil litros de agua, el área de cuarentena de 14 mil litros y el área de maternidad para más de 6 mil litros de agua, todo esto en una plataforma de exhibición de 89.18 metros cuadrados.









El nivel de clínica y tienda tendrá un quirófano, una zona de recuperación, cuarto frío, zona de interactivo, cocina confección y área de souvenirs.

“Todavía no empieza la obra, esperamos que ya iniciemos para la semana entrante, ya que se mande la licitación, serían 20 millones de pesos la inversión, eso no cambia, lo que se va a hacer es la remoción de algunos acrílicos, se va a segmentar la base de lo que era el tiburonario, lo que es la pecera, porque ya no se va a ocupar tanto, se va a dividir en tres la parte de abajo, que es el estanque principal, uno para maternidad y otro para cuarentena”, apuntó.

Dijo que se pondrá una base de cemento donde va a estar el comedor, el área interactiva, el cuarto frío y las animaciones, la escenografía y la adecuación de soporte de vida.

Indicó que la obra estará para fines del mes de diciembre de este año, como se informó durante la presentación del proyecto.

NIVEL PLATAFORMA

Estanque principal

Área de cuarentena

Área de maternidad





NIVEL DE CLÍNICA Y TIENDA

Quirófano

Zona de recuperación

Cuarto frío

Zona de interactivo

Cocina confección

Área de souvenirs

















