Vecinos de Flamingos en Mazatlán se oponen a construcción de condominios

Mazatlán, Sin. -En una disputa que ha levantado tensiones en el fraccionamiento Flamingos de Mazatlán, los residentes se han unido en una firme oposición contra una constructora que busca tomar control del tramo de la calle Ángela Peralta, lo cual va en contra de lo establecido por la ley y las normativas municipales respecto a la delimitación de la vía.

La controversia surge en torno al acceso propuesto para la construcción de condominios, lo que implicaría la demolición de una barda que los vecinos han erigido en el extremo de la calle.

Según los residentes, esta barda no solo salvaguarda su privacidad, sino que también sirve como una medida de protección contra las frecuentes inundaciones que han afectado la zona en el pasado.

Alma Arballo, una de las voces líderes entre los vecinos, enfatiza que la barda en cuestión fue construida hace más de una década de manera colectiva por todos los habitantes de la calle Ángela Peralta.

"Hace más de 10 años que construimos esta barda para protegernos de las inundaciones que son ocasionadas por las lluvias, en el pasado era muy feo y frecuente, pero se construyó la barda y se ha notado una mejoría. Fuimos nosotros mismos como vecinos los que construimos esa barda, lo hicimos por nuestro bien y para mejorar la calidad de vida", dijo la vecina.

Acciones contra la constructora

La tensión alcanzó su punto álgido cuando, como medida de protesta, los vecinos se apostaron en la barda y desconectaron las máquinas de la constructora, impidiendo su avance.

"Ayer que querían comenzar a tumbar la barda, les quitamos los cables, me envalentone y ya no los deje seguir, también los compañeros vecinos se pusieron el la barda para evitar que esto pase, no queremos que nos quiten la barda, pueden construir del otro lado, pero aquí la hacen por comodidad", añadió Alma.

Permisos

En respuesta a las acusaciones de los vecinos, Alejandro Salazar, integrante de la construcción, sostuvo que cuentan con todos los permisos necesarios emitidos por las autoridades, la dirección de planeación, Jumapam, CFE, y otras entidades pertinentes.

"Dirección de planeación, Jumapam, Obras Públicas, CFE, lo ambiental también, todos los permisos necesarios con cada una de las entidades pertinentes los hemos solicitado y se nos han otorgado", mencionó.

Salazar afirma que han seguido rigurosamente los procedimientos legales y que llevan aproximadamente tres meses con los permisos de construcción en regla.

"Llevamos tres meses o más con esos permisos de construcción, y como lo dije antes, todo está en regla", concluyó.