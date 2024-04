El "desarrollo" está demeritando el patrimonio natural de Mazatlán: ambientalista

Mazatlán, Sin. -En el nombre del desarrollo y la prosperidad, el patrimonio natural mazatleco se ha visto demeritado, consideró el ambientalista Francisco Farriols Sarabia.

El fundador y propietario de Paco's Reserva de Flora y Fauna, señaló que hay una incorrecta planeación urbana y territorial por parte de las autoridades, incluso el trabajo que hacen paramunicipales como el Instituto Municipal de Planeación, se queda solo en papel.

Sin embargo, reconoció el agrónomo de profesión, también falta reacción por parte de la ciudadanía derivado del desconocimiento en temas de normatividad y leyes respecto al medio ambiente.

"En parte es un desconocimiento en base regulaciones, desgraciadamente nos damos cuenta cuando ya está todo mal, echado a perder, es cuando reaccionamos, nos falta reaccionar te puedo decir que no queda poco tiempo, los problemas mundiales, no nada más locales, los vemos cada vez más agravados, se está acabando el tiempo. No nada más el desarrollo, lo que es precisamente el mal llamado desarrollo y prosperidad, 'es que estás en contra del desarrollo' yo estoy en contra si va en detrimento de la naturaleza, hay que buscar darle vida al planeta para poder vivir nosotros", dijo.

Actividad turística

Farriols Sarabia señaló que también la actividad turística debe ser regulada, ya que la política que maneja actualmente es más conexión aérea, más centros hospedaje y atraer más visitantes, pero sin un tipo de ordenamiento.

"Ya tenemos experiencia de muchos países que están dando la contra a lo que antes llamaban a visitar, porque no es por ahí, hay que tener el recurso y que ese recurso sea para futuras generaciones no para el momento, estoy de acuerdo en que la gente se divierte en las playas y que la tambora, pero la basura que dejan ellos nada más se van y dejan ahí tirado, dejan un cochinero la verdad", señaló.

Añadió que Mazatlán lo que realmente necesita es un programa de gestión ambiental, de residuos sólidos, de residuos peligrosos, de saneamiento de agua y no más desarrollos ni proyectos que pongan en peligro el recurso natural.