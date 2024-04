Por falta de permisos suspenden trabajos de construcción de la tirolesa en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Por no contar con el permiso de construcción de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, esta dependencia municipal suspendió los trabajos de construcción de la tirolesa Faro Observatorio 1873, en lo que respecta en la parte del cerro del Crestón.

Lo anterior lo confirmó el alcalde Edgar González Zatarain, quien mencionó que pese a estar en una zona federal y contar con los permisos de Semarnat, se ocupa de la anuencia municipal para iniciar cualquier tipo de obra.

"Hay una suspensión, son temas federales, pero no tienen permiso de construcción del municipio y nosotros no lo estamos otorgando, lo hemos negado y lo vamos a seguir negando hasta que no se tenga bien estructurada toda la información, los ambientalistas y todo mundo pueda participar en eso", dijo.

Agregó que no se trata de frenar los proyectos de inversión, sino que se busca cuidar el entorno y lo que tiene que ver con el medio ambiente.

"Simple y sencillamente que se hagan los estudios correspondientes, todo lo que se tenga que hacer y si procede adelante en el caso de que si fuese, pero nosotros por lo pronto no estamos apoyando esas propuestas" agregó.

Permiso en trámite

Aunque no precisó cuando se dio dicha suspensión, se sabe que los trabajos pararon por lo menos desde el día 13 de abril.

Añadió que la operadora turística Observatorio en 1873 ya inició los trámites para obtener el permiso municipal, pero este no será entregado hasta que no se hagan más estudios sobre el impacto ambiental e incluso haya un diálogo con los ambientalistas que están defendiendo este espacio natural.