Barda del Paseo del Centenario en Mazatlán en riesgo de colapso

Mazatlán, Sin.- Una situación de riesgo ha sido detectada en el Paseo del Centenario de Mazatlán, específicamente en el tramo entre esa zona emblemática de la ciudad y la calle Venustiano Carranza, a la altura del Cerro del Vigía.

Transeúntes y turistas que pasan por ahí han reportado el deterioro de una de las bardas, la cual se encuentra a punto de desprenderse, lo que representa un peligro para su seguridad.

Los escombros resultantes del colapso parcial de la barda permanecen en el lugar, sin que hasta el momento se haya realizado ninguna acción por parte de las autoridades locales para su limpieza y reparación.

"Ya tienen rato que no se paran a limpiar y como es de pura piedra, pues se cayó ese pedazo y todo el escombro quedó ahí regado, parece que le dieron de martillazos", comentó Jorge, un vendedor de tiempo compartido de la zona.

El incidente se hizo notorio el pasado lunes, cuando algunos visitantes se percataron del riesgo al apoyarse en la barda y notar su inestabilidad.

"Me acuerdo que unos turistas se recargaron para la típica foto del recuerdo, cuando de repente comenzaron a caer pedazos de piedra y eran varias y en cuanto se hicieron a un lado se desprendieron más piedras y quedó puro escombro ahí", añadió.

En riesgo

Hasta el momento no se han reportado incidentes graves gracias a la rápida reacción de los transeúntes.

"No se ha visto que se caigan más pedazos y no me ha tocado ver a nadie que se caiga o se accidente, ya no se ha desprendido más barda, a lo mejor ese pedazo ya estaba acabado", puntualizó.