Ladrilleros se quedan sin apoyos tras paso del huracán “Pamela”

Mazatlán, Sin.- Luego de que se cerró el programa de entrega de apoyos a los damnificados de la tormenta tropical “Nora”, los ladrilleros de la zona del Pozole, Villa Unión, podrían quedar fuera, porque todavía no se concreta la entrega de recursos para reconstruir sus hornos.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiú Guerra Martínez, informó que prácticamente terminaron de entregar todos los apoyos a los damnificados, sobre todo los que quedaron rezagados o que no habían sido localizados, porque están ya por declarar el cierre de la declaratoria de emergencia.

Indicó que ya terminaron con toda la cobertura de apoyos para damnificados de los dos huracanes, “Nora” y “Pamela”, pero lamentó que no se haya concretado todavía la entrega de apoyos federales para los ladrilleros del Pozole.

“Lo único que la verdad lamento y que sí me da mucha pena es con los trabajadores ladrilleros del Pozole, por no haber podido armar un esquema de apoyos para ellos, ahí anda el gobierno del estado y el gobierno federal viendo cómo generarles un apoyo, porque ellos no son sujetos a crédito ni ningún tipo de apoyo diferente, entonces es lo único que sí queda pendiente”, manifestó Guerra Martínez.

El director de Bienestar Social explicó que toda la información de los ladrilleros se envió a la Ciudad de México, la tienen firmada de recibido y se les ha hablado y de allá informan que ya se mandaron a las áreas conducentes a nivel nacional.

Dijo que fueron 55 hornos que se gestionaron y que se esperaba que fueran apoyados con recursos que fueran de 50 mil a 150 mil para reactivar su economía y fue lo que está pendiente.

Agregó que por parte del municipio no se les puede dar el apoyo por los montos solicitados, ya que el Ayuntamiento no tiene la manera de comprobar los 50 mil pesos que estaban pidiendo los ladrilleros.









