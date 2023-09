Urge plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A Mazatlán le urge un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos; diariamente se recolectan 700 toneladas de basura y en fines de semana, puentes o días festivos se han llegado a alcanzar las mil toneladas.

Con un sistema de recolección y "basurón" obsoletos, se han generado problemáticas como basureros clandestinos, quemas al aire libre, tiraderos de escombro y desechos de la construcción en cuerpos de agua y baldíos, así como escurrimientos de lixiviados, contaminación de los mantos freáticos y del aire por partículas y olores ofensivos.

El problema de los residuos sólidos

El problema de los residuos sólidos urbanos en Mazatlán no es nuevo, de hecho en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano creado en el 2005, ya se establecía la creación de un programa integral de manejo de desechos sólidos eficiente y de total cobertura en el municipio, que permitiera reducir la generación y aumentar la reutilización y reciclamiento para disminuir la disposición final de estos.

Este programa municipal tenía una visión hacia el año 2015, en el que también estipulaba un plan de manejo para el tiradero a cielo abierto llamado basurón, para determinar su cierre de operación y la elaboración de un estudio para la localización y construcción de un nuevo relleno sanitario.

Para ello se propuso reducir en un 25 por ciento la disposición final de desechos sólidos a través de la separación, reutilización y reciclamiento en todas las localidades, considerando algún tipo de organización para generar empleo en la separación y eventual reciclamiento de materiales; sin embargo a 18 años de la creación de ese documento, ese tiradero a cielo abierto sigue operando y fuera de toda norma.

Este año se actualizará dicho documento que ahora llevará por nombre Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ahí se menciona que Mazatlán tiene una cobertura del 89 por ciento del servicio de recolección de residuos.

La elaboración de un plan integral de manejo de residuos sólidos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Sin embargo, es obsoleto, sin estrategias claras en materia de logística de rutas de recolección para el manejo de residuos sólidos urbanos ni riesgosos.

Tema del COMUDES

La elaboración de un plan integral de manejo de residuos sólidos, que contemple las fases de limpia, recolección, separación, reciclaje y confinamiento, es parte de la agenda del recién instalado Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán.

El consejero titular, Sergio Rojas Velarde, considera que lo primero y lo más urgente es cerrar el actual basurón, que está fuera de Norma y sólo genera contaminación, por lo que se debe construir el nuevo relleno sanitario para después ir implementando otros mecanismos, como la separación y el reaprovechamiento de material reciclaje.

"No podemos seguir con el mal llamado basurón, los basurones ya no deben de existir, ahorita están los rellenos sanitarios, inclusive ya los rellenos sanitarios van para afuera y nosotros ni siquiera hemos llegado a eso", consideró.

El también presidente de Canacintra delegación Mazatlán señaló que como organismo camaral han hecho visitas a dos ciudades, una nacional y otra en el extranjero, para ver los modelos que se implementan en ellas en lo que se refiere al manejo de la basura, para poder replicarlos en el puerto.

Uno de los viajes fue a la ciudad de Durango, donde se trabaja con un relleno sanitario y un centro de transferencia en el que se hace la separación de los residuos antes de llevarlos a confinamiento. Así el vertedero sólo llegan aquellos desechos que ya no tienen ningún valor para ser reaprovechados.

El vertedero sólo llegan aquellos desechos que ya no tienen ningún valor para ser reaprovechados. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Tienen gente separando la basura antes de que llegue el relleno sanitario, pero el problema principal de Mazatlán es que todavía no se tiene el relleno sanitario, es lo que se quiere solucionar primero y posteriormente poner esa separación y con las normas que requiere un relleno sanitario, ir depositando ahí la basura ya separada", dijo.

La otra visita fue a Santa Mónica y Pico Rivera, California, en Estados Unidos, ciudades donde la separación de la basura es por completo, manejando tres tipos de contenedores a la hora de la recolección, aunque reconoció que esta cultura no se tiene en el municipio.

"Se manejan tres tipos de contenedores y se recolectan en diferentes días de la semana, la gente trae esa cultura de la separación desde hace 30 años, aquí en Mazatlán no lo hemos hecho, no importa que tú separes en tu casa si de todas formas lo echan todo junto al camión, no funciona", afirmó.

Rojas Velarde apuntó que para consolidar una cultura de la separación y el reciclaje se tiene que empezar con la invitación y la capacitación a las empresas, hoteles y ciudadanía en general, para en un futuro poder implementar otro tipo de regulaciones como imponer multas económicas a quien no cumpla con ello.

"Allá (en California) no solamente están en la separación, sino que van un paso más adelante, ellos antes separaban lo orgánico y lo tiraban, ahora ya están en la conciencia de no tirar esa materia orgánica y reutilizarla, ni siquiera se convierte en basura, es aprovechada", comentó.

Con las regulaciones que hay en California, añadió, están obligando a las empresas, a las embotelladoras, por ejemplo, que tienen que tener un porcentaje de reutilización de sus botellas, tienen que pasar por un proceso de reciclaje.

Actualmente no se implementa ningún sistema de separación a la hora de recolectar. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Parte operativa

La directora de Servicios Públicos de Mazatlán, Karla Camacho Guzmán, señaló que una vez que se eche andar el relleno sanitario habrá cambios en la operatividad de la recolección de basura, ya que el tonelaje va a cambiar al buscar esquemas de aprovechamiento del material con valor reciclable.

"Ya nos estamos tardando, ya debíamos de haber empezado, es muy importante eso, en operatividad, de entrada al tonelaje va a cambiar, si el colector tiene que echar tres vueltas en un fraccionamiento, una colonia, va a echar dos viajes, porque gran parte va a ser útil en otro lugar, un depósito donde puedan reutilizar el material. Aparte, a la hora de llegar al relleno sanitario va a haber un mejor manejo con las máquinas, va a rendir más el espacio, la compactación va a ser diferente, es importante que arranquemos ya con el separar, reducir y reciclar", señaló.

Reconoció que actualmente no se implementa ningún sistema de separación a la hora de recolectar, sino que todo llega al basurón, donde los pepenadores hacen esta labor.

¿Cómo debe ser este plan?

El PMTODU plantea la elaboración de un programa integral de manejo de residuos sólidos urbanos en el que se consideren las siguientes acciones.

Primero, elaborar un diagnóstico que incluya las necesidades y circunstancias particulares del municipio respecto del volumen de la generación, características de los residuos, forma de manejo, patrones locales de consumo y el grado de incorporación de tecnologías ambientales eficientes, económicamente viables y socialmente aceptables.

Lo siguiente es la caracterización de residuos que incluya, según corresponda, la cantidad técnicamente estimada de residuos en el municipio.

En tercer punto está la infraestructura con la que cuenta el municipio para el manejo y gestión integral de residuos, así como para el aprovechamiento de los materiales y productos valorizables cuyo desecho se busca evitar.

Le sigue la infraestructura requerida en el municipio para satisfacer las necesidades del manejo y gestión integral de residuos, así como para el aprovechamiento de los materiales y productos valorizables.

Y finalmente, la determinación del costo del manejo de los residuos sólidos urbanos en el municipio tomando en cuenta el volumen y frecuencia de generación, características de los residuos y su transportación, distancia de las fuentes generadoras respecto a los sitios en los cuales serán aprovechados, tratados o dispuestos finalmente.

Basura y más basura

Información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia revela que en el municipio de Mazatlán se recolectan 700 toneladas de basura en promedio al día.

En fechas especiales o días festivos como el Carnaval se generan 630 toneladas de basura extra, en el período vacacional de Semana Santa 220 toneladas, en verano 295 toneladas y en vacaciones de invierno 198 toneladas.

Los principales desechos que se generan son plástico de un solo uso (18 por ciento), cartón (5 por ciento), vidrio (4 por ciento), otros (orgánico- inorgánicos), 73 por ciento.

También se mencionó que las playas que concentran la mayor cantidad de basura son del Monumento al Pescador al Valentino, 50 por ciento; Playa Norte, 5 por ciento; Playa Camarón- Sábalo, 25 por ciento y Playa Brujas, 20 por ciento.