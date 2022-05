Todavía sin aclarar cuenta pública del 2020

Mazatlán, Sin.- En junio deben de quedar aclaradas las observaciones que hizo tanto la Auditoria Superior del Estado como de la Federación a las cuentas públicas del 2020, afirmó el tesorero Javier Alarcón Lizárraga.

Dijo que con respecto a la cuenta pública del 2019, que estaba tanto en la Auditoria Superior del Estado como de la Federación, están ya en un 100 por ciento cubiertas las observaciones, ya se depuraron totalmente y justificando todo lo que les fue requerido.

También puedes leer: Exfuncionarios de Emmett Soto tienen demandado al Ayuntamiento

En la cuenta pública del 2020, recordó que no pudieron presentarla a tiempo a la ASE, por el problema que hubo con los regidores, de que no había Oficial Mayor, Secretario o Tesorero, por lo que no pudieron presentarla porque querían que fuera certificada como debe ser la presentación de todos los papeles ante la ASE.

Agregó que ya la enviaron, por lo que ya están ahorita al 100 por ciento enviadas todas las observaciones a la ASE.

“Estamos esperando qué paso, si ya con eso quedamos justificadas o resueltas las observaciones o a ver qué nos piden realmente, estamos a tiempo, y ahorita el 21 están ya revisando apenas, pero eso es ya otro cuento. El 20 ya, estamos con todo lo que nos pidieron, que pudimos haberlo entregado en el momento, para que no hubiera observaciones, no lo pudimos hacer, ahorita ya las entregamos, están ya en Culiacán”, explicó el funcionario municipal.

Local Juan Alfaro dió cargos a hija y yerno en Seguridad Pública de Mazatlán

Y en el caso de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el Tesorero Municipal indicó que ya están trabajando sobre eso, y para ello el Ayuntamiento contrató un despacho externo de la Ciudad de México, a quien se les ha enviado lo que ellos les han solicitado y confió que les traigan buenas noticias dentro de poco.

“Hay confianza, porque cómo es posible que digan 850 millones que no pagamos de nóminas, ahí están las nóminas, está el presupuestado, está la cuenta, está póliza por póliza lo que suma, que son los sueldos. No sé por qué no lo valoraron porque se presentaron”, destacó Alarcón Lizárraga.

PARA SABER…

Por espacio de 23 días, una parte de los regidores impidieron la elección del nuevo Secretario del Ayuntamiento, la ratificación del Tesorero Municipal y la nueva Oficial Mayor. En este periodo, el Ayuntamiento debió haber presentado a la ASE las observaciones a la cuenta pública del 2020, pero al no haber Tesorero, las presentó un Tesorero Interino, mismas que no aceptó la auditoria estatal.