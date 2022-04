Juan Alfaro dió cargos a hija y yerno en Seguridad Pública de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- No solo por desacato judicial se le investiga al secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, sino también por haber otorgado ascensos a su hija, yerno y comandantes cercanos a él.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que el comandante sigue como titular de la Secretaria de Seguridad Pública, pero sigue siendo investigado tanto por el Órgano Interno de Control como por Asuntos Internos.

El lunes pasado, Alfaro Gaxiola no intervino en un desalojo que se estaba llevando a cabo en la invasión Hacienda del Valle, a pesar de solicitárselo los actuarios que encabezaban el proceso, luego de que este desalojo se salió de control.

“Mandamos un oficio para que se le investigara y por ese y otros temas que han sucedido… está trabajando, yo sinceramente no lo he visto ni lo he escuchado, yo lo único es que cuando las cosas se hacen mal tienen que dar la cara, no es personal, si no es darle seguimiento a la ciudad como debe ser, es su responsabilidad”, explicó el Químico Benítez Torres.

Advirtió que hay una posibilidad de que se vaya Juan Ramón Alfaro Gaxiola, pero dijo que esperará los resultados de Asuntos Internos, de la Secretaria de Seguridad Pública y otros temas más que le hallaron al jefe policiaco.

“Estamos investigando una serie de ascensos que hizo sin que estuviéramos enterados, eso es una irregularidad, no puedo afirmarlo, pero se está investigando, entre ellos su hija, su yerno y pura familia. Hace tiempo instruí yo para que se diera aquellos agentes que nunca habían sido tomados en cuenta y la mayoría eran personas de edad grandes ya avanzada y en lugar de proceder a hacer eso, yo no puedo tenerle un vigía ahí, al parecer, según las denuncias y las pruebas que nos enviaron, vamos a constatarlas, se los dio aparte de su familia, a sus amigos, etcétera, etcétera”, informó el alcalde Benítez Torres.

Sobre el trámite de su jubilación, dijo que a la mejor ya se cansó de cumplir sus obligaciones, pero aclaró que el mismo jefe policiaco lo va a decidir.