Temen proliferación de invasiones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El regidor Adalberto Valle Pérez, coordinador de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Cabildo de Mazatlán, hizo un llamado a líderes sociales y a grupos de precaristas para que sean más responsables y no expongan a la gente, al promover nuevas invasiones en zonas de alto riesgo, como sucede a un costado del arroyo Jabalines, a la altura de la avenida Manuel J. Clouthier.

Dijo que tanto el gobierno municipal, a través de las Direcciones de Vivienda, Tenencia de la Tierra, Planeación y asuntos jurídicos del Ayuntamiento, como Protección Civil, deben intervenir y buscar un acercamiento con quienes encabezan estos grupos para que las invasiones no sigan proliferando en tiempos electorales y previo a la temporada de lluvias.

“El gobierno municipal no tiene reservas territoriales para la creación de nuevos asentamientos y eso de alguna manera hace que las personas busquen dónde satisfacer su necesidad de vivienda. Las personas tienen necesidad, pero lo que sí puedo decir es que hay sitios que no son aptos para la vivienda, y me refiero a orillas de canales y arroyos, zonas inundables y bajas, porque en tiempos de lluvias es cuando se presentan los problemas”, expresó.

Lamentó que de manera sistemática, en tiempos electorales se promuevan nuevas invasiones, al calor de las campañas, sobre todo porque los gobiernos en turno difícilmente van a actuar y desalojarlos.

“Esto es sistemático, siempre pasa, se aprovechan los tiempos electorales porque saben que los gobiernos en turno difícilmente van a actuar para sacar a las personas, tendríamos que ser muy cuidadosos y buscar el acercamiento, platicar, dialogar con quienes encabezan esos grupos y hacerles ver el riesgo”, apuntó.

Comentó que otro de los riesgos de meterse a terrenos despoblados es que estos espacios pudieran ser de un particular que decidiera presentar denuncia y que por una orden judicial, se solicitara el desalojo, como ya ha sucedido en fraccionamientos con casas invadidas o en terrenos con dueño.

Sin embargo, el peligro más latente son las inundaciones en tiempos de lluvias por tratarse de zonas bajas, contiguas a cuerpos de agua y afluentes como arroyos y canales.

“Sí es una necesidad pero quienes encabezan estos grupos deben ser responsables y ver dónde sí y dónde no se pueden asentar, ese sería el llamado que yo haría a la ciudadanía, a los peticionarios de lotes que sean responsables y no vayan a generar un problema por querer resolver otro”, concluyó.

NUEVA INVASIÓN

Un grupo de precaristas invadió un terreno contiguo al arroyo Jabalines, a la altura de la avenida Clouthier, donde están edificando alrededor de 30 casas.













