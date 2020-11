“Invasión” de giros provoca desorden y caos visual en el mercado Pino Suárez

Mazatlán, Sin.- Tiendas de ropa entre carnicerías, locales de artesanías entre abarrotes o fruterías, cocinas económicas entre pollerías, locales con giro de florería y miscelánea que venden ropa y artesanías… todo un caos visual originado por la invasión de giros y una desatención por parte de las autoridades correspondientes, denuncian locatarios del mercado municipal Pino Suárez.

Los vendedores, que pidieron permanecer en el anonimato para evitar represalias, señalaron que desde hace varios años se vive esta problemática, donde se ha hecho caso omiso de las delimitaciones que marca el inmueble.

Poco a poco se han introducido giros donde no correspondía, se fueron perdiendo los de canasta básica y han ganado espacio los de artesanías, pero esto sin autorización alguna, afirmó un locatario.

Además, menciona que por los locales de los alrededores hay juegos “traga monedas”, cuando no deberían de estar ahí, pues según el reglamento de mercados no están permitidos.

El secretario general de la mesa directiva, Alejandro Ontiveros, comentó que la irregularidad con la que operan algunos locales siempre se les ha hecho saber a las autoridades en turno, las cuales no han intervenido.





Piden que se respeten los giros de venta en el mercado Pino Suárez. Foto: Carla González │El Sol de Mazatlán

"Desafortunadamente, hay muchos negocios que tienen determinado giro ante el Ayuntamiento y trabajan otras cosas en la realidad, esa observación siempre se la hemos hecho al actual jefe de mercados, Vladimir Ledezma, que al interior del mercado Pino Suárez no hay un respeto de los giros, que las personas deberían de manejar de acuerdo al contrato. Las autoridades hacen caso omiso, muchas veces hay negocios que no deberían de trabajar 'x' mercancía y eso genera discordia entre los locatarios, que sienten que están en competencia desleal, porque hay gente que trabaja giros que no le corresponden o giros combinados", comentó.

Agregó que tanto el jefe de mercados, el director de Servicios Públicos, como la comisión de Rastros y Mercados de la presente administración, nunca han abordado la problemática.

Foto: Carla González │El Sol de Mazatlán

"Las autoridades siempre han permitido giros donde no corresponden, las mesas directivas están para regular que esto no suceda, sin embargo siempre ha habido intereses de por medio. Estas anomalías han desembocado en una proliferación de negocios, se ha hecho esa 'mescolanza' de negocios porque las autoridades en turno lo han permitido", agregó.

DATOS

280 locales forman parte del mercado Pino Suárez.

6 áreas dividen al mercado: carnicería, pollería, pescadería, abarrotes, frutería y artesanías.

30 locales tienen el giro de venta de artesanías.

10 locales funcionan al interior del mercado con otro giro que no está inscrito en su contrato.

















