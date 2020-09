Les ofrecen terrenos para construir casas en Mazatlán

Culiacán, Sin.- El gobierno municipal se comprometió a otorgar terrenos a familias que viven en situación precaria para que construyan sus propias viviendas, en cuatro predios ubicados en las colonias Líderes en Acción, 13 de Septiembre, Buenos Aires y El Castillo, esto tras realizar un plantón frente a Palacio Municipal.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, uno de los líderes del Movimiento Amplio Social Sinaloense, informó que en Mazatlán hay cuando menos 500 familias que requieren de un terreno para vivir, ante la falta de programas de vivienda y de reservas territoriales en el municipio.

Local Inicia temporada de pesca de ostión de piedra

“Existen en Mazatlán, Concordia y Villa Unión, miles de familias que no cuentan con un terreno donde vivir y lo más lamentable es que el gobierno municipal, a través de la dirección de Tenencia de la Tierra y Vivienda, no tienen reservas territoriales para este tipo de gente, y con esto fomentan la especulación de los terratenientes, que venden a precios exagerados”, expresó.

Agregó que al no haber reservas territoriales para vivienda también se incita a las invasiones, como es el caso de la Canaco Servytur, Bugambilias y San Antonio, donde la gente tiene servicios de luz, agua y drenaje muy precarios y caros.

El representante del MASS señaló que en Mazatlán existen miles de viviendas sin seguridad en la tenencia de la tierra, ya que desde hace 30 años se generaron varias invasiones, donde ahora viven a mayor parte de los habitantes de esa ciudad.

“No se ha podido regularizar porque los dueños de esos terrenos murieron intestados o dejaron herederos, pero a esos no les importa vender, por eso hay mucha gente que tiene sus casas en terrenos que no son de ellos, también esa situación vamos a retomarla”, apuntó.

Acompañado de un grupo de personas que demandan terrenos para construir vivienda, Gutiérrez Sánchez encabezó un plantón frente a Palacio Municipal; los manifestantes fueron recibidos por el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, y los titulares de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martínez, y de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Roberto Terrones Cortés.

Lee también: Reactivan campaña de reforestación

Para sorpresa de ellos, los funcionarios municipales les dijeron que ya se tienen cuatro asentamientos humanos para otorgar terrenos para vivienda, uno de ellos en la colonia Líderes en Acción, por la avenida Múnich, otro en la 13 de Septiembre, uno más en Buenos Aires y otro en El Castillo, que se llama Cuarta Transformación.

“En esas colonias ya hay espacios para la gente que solicite terrenos, nos dijeron que en 48 horas nos responden los mecanismos jurídicos y económicos que hay que hacer para acceder a los terrenos".

Sin embargo, por la tarde, el gobierno municipal informó en un comunicado que la propuesta fue acercarlos con propietarios de algunas colonias con las que el municipio tiene convenio, pero fue rechazada por los manifestantes, quienes aseguraron que pretenden integrar un nuevo asentamiento humano en el puerto.

















Lee más aquí ⬇





Local Inicia canje de uniformes con orden, sana distancia y tranquilidad Local Se preparan hoteleros para los huracanes

Local La espera en el mercado de Escuinapa se hace “eterna”