Reporta SEPyC 253 escuelas vandalizadas previo a retorno a clases presenciales

Culiacán, Sin.- A pesar de que ya hay un estimado de cuantas escuelas están listas para el retorno a clases presenciales el próximo 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, todavía no oficializara cuáles planteles serán, manifestó el titular de esa dependencia, Juan Alfonso Mejía López.

El secretario argumentó que es más fácil decir cuántas instituciones no están listas para el retorno, pues dijo, la cifra asciende a 253 planteles vandalizados.

"Tenemos el número, todavía no lo vamos a dar porque me parece importante que no es el anuncio, sino el método, y seguimos platicando con las escuelas y lo estaremos dando de manera oportuna en su momento", dijo.

Mejía López subrayó que existe un primer plano de hasta mil 363 escuelas con las que la SEPyC ya ha entrado en diálogo pues ante el próximo regreso a clases, todavía hay alumnos desvinculados, instituciones con cruce en las indicaciones de salud de acuerdo a los espacios e infraestructura.

En referencia a la carta-compromiso que será solicitada los padres de familia el secretario refirió, esta será en formato de recado en donde se explique la situación de salud del niño o niña.

"Estoy esperando cómo lo van a llamar, pero para los padres de familia, para los docentes, lo que necesitamos es un recado nada más que me digan el primer filtro de su casa ¿Cómo está su niño, como está su niña, eso es todo?", indicó.

Finalmente, Mejía López puntualizó que el retorno a las aulas será de manera gradual, en formato mixto y bajo un aforo del 50 por ciento.









