Sinaloa dentro de los 5 de estados con más cirugías plásticas en México

Mazatlán, Sin.- Las cirugías plásticas y estéticas han tenido un crecimiento en los últimos años en México, tanto en hombres como en mujeres, manifestó Bertha Torres Gómez.

La vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstrucción, detalló que son los cambios estético, ya que ha dejado de ser un tabú .

Comentó de acuerdo a la Asociación Internacional de Cirugía Estética, los procedimientos quirúrgicos difieren del rango de edad, género y nivel socioeconómico.

“Sin duda, la cirugía de aumento de busto, la cirugía de contorno corporal es de las más solicitadas; en el caso de los varones solicitan la de párpado, cirugía de nariz, y en el caso de los jóvenes, muchos procedimientos de cirugía de oreja, se mentón y otro tipo de cirugías”, dijo.

En el caso particular de Sinaloa, Torres Gómez refirió que la entidad se encuentra dentro de los cinco estados en México que más demanda tienen para realizarse alguna cirugía estética, mencionando que los estados del norte son los que tienen más aceptación, sin embargo, resaltó que el crecimiento desmedido de cambios estéticos también se debe a los procesos de aquellos que no cuentan con certificación oficial, pero dijo que no es justificable ya que ponen en riesgo la salud de los pacientes.

“La demanda es muy alta y ha sido la que ha propiciado que se incremente a veces la realización de procedimientos que no tienen cabida con los cirujanos plásticos, pero no es justificable; aunque la demanda se haya incrementado tienen que buscar cirujanos plásticos certificados por seguridad “, expresó.

La próxima presidenta de la AMCPER, resaltó que en México hay un poco más de 2 mil cirujanos plásticos certificados, con un entrenamiento de 15 años de formación para poder estar avalados por las autoridades sanitarias.