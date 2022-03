Piden médicos realizarse cirugías estéticas en clínicas reguladas

Mazatlán, Sin.- A realizarse procedimientos estéticos o quirúrgicos con médicos debidamente regulados, llamó Bertha Torres Gámez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica.

En el marco del 52 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que se celebra en el Centro de Convenciones de Mazatlán, manifestó que en los últimos años han proliferado médicos que no cuentan con especialidades para realizar procedimientos, y por eso se han visto tantos accidentes en los últimos años en México y el mundo.

También puedes leer: En Sinaloa ya se detectaron 200 Clínicas estéticas sin permisos

“Desafortunadamente en México, así como en otros países, han proliferado algunos médicos que no tienen especialidad y ejercen procedimientos estéticos sin tener todo el conocimiento y seguridad para poder ofrecer a los pacientes”, dijo.

Comentó que la formación de educación médica continua y el tener una formación universitaria formal desde muchos años como especialistas en cirugía plástica, es muy importante.

“Nuestra asociación reúne a todos los cirujanos plásticos que están certificados, que tienen toda su documentación en regla, y que están avalados conforme a la ley para ejercer la cirugía plástica, incluyendo los procedimientos estéticos y reconstructivos de manera segura para la población”.

Local Piden justicia por Anahí; murió a causa de una cirugía estética

Torres Gámez sostuvo que actualmente México es el quinto lugar con más cirugías estéticas en el mundo, solo por detrás de países como Estados Unidos, Brasil y Japón.

“La cirugía estética siempre ha existido en México, simplemente en los últimos años, esta especialidad en la parte de la estética ha tenido un crecimiento muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque cada vez hay más demanda de los pacientes para este tipo de procedimientos”, señaló.

Indicó que el consejo ha certificado a más de 2 mil cirujanos plásticos que tienen un entrenamiento que dura más de 14 ó 15 años de formación universitaria y en cursos reconocidos.

“El número de procedimientos que no se hacen por cirujanos plásticos no lo podemos tener con precisión, porque es de manera clandestina, pero lo que sabemos es que su formación es muy corta, es a través de cursos online, o ciertos cursos esporádicos, así que ciertamente no sabemos, pero son bastante los médicos que no tienen una especialidad formal”, concluyó.