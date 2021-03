Sin freno, tiraderos de escombro en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En la vía pública, en las áreas verdes, en los cuerpos de agua y en lotes baldíos, el escombro y los residuos derivados de los trabajos de construcción, están por toda la ciudad, lo que causa no sólo un impacto negativo al medio ambiente, sino también una mala imagen urbana.

El director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, señaló que las pequeñas construcciones hechas en casa son las que afectan principalmente, pues la gente desconoce o se le hace más fácil tirar los residuos en un área verde que pagar un flete para que sean llevados a un lugar adecuado.

También los cuerpos de agua son dañados. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Ese es un problema muy generalizado, la gente que hace una pequeña construcción ahí tira todo.

En Villa Unión hay un tiradero clandestino que no se ha podido terminar de limpiar; se han recolectado ya más de 400 toneladas entre escombro y basura, por lo que apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para darle un destino final a este tipo de materiales.

"Deben ser depositados en el basurón o hay algunos terrenos que son para las obras grandes. El camión recolector no se los puede llevar, el material no es compresible y daña los motores, para rellenar las calles no es recomendable, no es para eso", dijo.

La Secretaria de Desarrollo Sustentable del estado, Isabel Mendoza Camacho, comentó que realizar este tipo de acciones alteran los ecosistemas y la biodiversidad que circunda esa área causando un impacto nocivo.

Agregó que entre el impacto al medio ambiente está la modificación de corrientes en cuerpos de agua, la calidad de suelo, la poca filtración en tiempo de lluvia y sobre todo que alienta a más personas para que sigan tirando basura y escombro ahí.

"Hemos visto corrientes de agua que han sido modificadas por este tipo de acciones, te modifica la calidad del suelo, la filtración del agua, es un tema visual, también, la fauna nociva que se torna alrededor de estos islotes, ves un escombro y al ratito van y tiran, es escombro luego es basura", comentó.

De ahí la importancia que los municipios cuenten con un reglamento en materia ambiental.

"Tener en los Ayuntamientos un reglamento en materia ambiental es una necesidad imperante para que nosotros podamos tener otras manos dentro de lo local, no podemos estar dentro de los 18 municipios", añadió.

Indicó que donde se ha visto mucho este problema es en el norte y en la capital del estado de Sinaloa, aunque en esta última ya se ha tenido acercamiento con el Ayuntamiento municipal para destinar tres terrenos exclusivos para el depósito de escombros.









