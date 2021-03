Se “retrasa” la justicia en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- En Sinaloa, se alientan los procesos judiciales debidos a los retrasos en las publicaciones del Diario Oficial del Estado, denunció José Antonio Serna Valdés.

El delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) manifestó que el periódico oficial tarda de cuatro a cinco meses para publicar un edicto, lo que retrasa casi medio año los procesos familiares, civiles y judiciales.

Por ello pidió al director del periódico oficial, Christopher Cossío Guerrero, que resuelva esa situación, ya que la ley exige publicar a cualquier justiciable esos edictos para poder seguir con el juicio correspondiente

"Queremos una respuesta por parte de gobierno del estado respecto a que se están alentando los procesos judiciales actuales porque los juicios donde se trata de publicar un edicto y que se tiene que hacerse por ministerio de ley, en el Diario Oficial del estado de Sinaloa, está tardando de cuatro a cinco meses, lo que está retrasando casi medio año en los procesos familiares, civiles y judiciales", lamentó.

Serna Valdés manifestó que ha luchado para que la justicia no se pare en los tribunales e incluso los juzgados están funcionando y ahora se tiene esa gran barrera.

Indicó que en un periódico de circulación estatal a más tardar en una semana ya están publicados los edictos correspondientes, no entendemos porque en el periódico oficial pasa eso, si es un ingreso que también le genera al estado.

Señaló que este retraso se tiene desde que empezó la pandemia del Covid-19 y no es posible que ya se tenga un año con ese problema, cuando la mayoría de los trabajadores han retomado sus trabajos con las medidas necesarias para prevenir los contagios.

"Nosotros sino trabajamos no ganamos, no nos podemos parar, a ellos les están pagando que fácil es recibir un salario y no darle una respuesta al pueblo de Sinaloa. Ahorita está implementado hasta el trabajo en casa, no es un periodo de vacaciones hoy más que nunca deben de ser servidores", concluyó.









