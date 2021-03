Sin medicinas ni especialistas, hace crisis el ISSSTE

Mazatlán, Sin.- Derechohabientes del ISSSTE en Mazatlán denuncian que desde hace un año, cuando se declaró la pandemia por el coronavirus en el país, la atención en la clínica de Mazatlán ha estado “por los suelos”.

"La atención está por los suelos, para empezar no hay consultas en especialidades, no hay ni con el médico general, viene uno por medicamento y tampoco hay", expresó Antonio, un derechohabiente.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Ante la restricción de consultas, especialistas de la clínica pidieron licencia para ausentarse de sus funciones y trabajar de forma particular, donde pueden atender a sus pacientes cobrando la consulta hasta en 800 pesos.

"Mi esposa tiene cáncer y me da la doctora la receta con cuatro medicamentos, cada uno cuesta hasta 18 mil pesos y en farmacia nada más nos dan dos, que después regresemos por las faltantes y cuando venimos dicen que en el sistema sale que ya se entregaron", comentó Juan.

Francisco señala que mientras en la clínica no surten las recetas, en algunas farmacias se venden medicamentos del sector público.

Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

"Vine a surtir la receta de mi suegra, januvia (sitagliptina) y no había, entonces fui a comprarla a la farmacia en mil doscientos pesos, yo no me fijé cuando la compré, pero después nos dimos cuenta que era medicamento del sector público, ahí decía: 'sector público, prohibida su venta', de aquí se la están llevando para allá y la gente sin medicamento”.

Algunos de los medicamentos faltantes en la clínica del ISSSTE son el telmisartan, que se usa para la hipertensión, el bortezomib, para tratar el cáncer y la sitagliptina, que es para el tratamiento de la diabetes.













