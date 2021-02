Sin freno, aumentos en la canasta básica

Mazatlán, Sin.- El aumento a los precios de los productos de la canasta básica no cesa en el mercado municipal José María Pino Suárez. La variación oscila entre dos y 10 pesos.

Los locatarios manifestaron que los precios pueden variar de una semana a otra; la cartera de huevo, de 60 pesos pasó a los 68 pesos, mientras que el kilo de frijol, de 48 está en 50 pesos.

Mazatlecos tienen que “estirar” su dinero para que les alcance. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

El azúcar se mantiene en 23 pesos el kilo, el arroz en 24 pesos el kilo y el frijol pinto en 32 pesos.

En las cremerías, los derivados de la leche también han subido de precio, de uno a dos pesos, como el queso, requesón, yogurt y los embutidos.

El kilo de calabaza cuesta 40 pesos, el mango 70 pesos el kilo, la guayaba 60 pesos el kilo, mientras que el kilo de tomate bajó a 6 pesos el kilo, la cebolla a 12 pesos el kilo, el limón a 16 pesos el kilo.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

La señora Carmen, vecina del Centro, manifestó que cada semana que llega al mercado se sorprende con los precios, pues desde fin de año están “sube y sube” y que cada vez le alcanza menos su dinero para hacer sus compras.

"Ya no me alcanza para mi mandado las cosas suben y suben, lo único que hago es reducir la cantidad, si antes compraba un kilo ahora llevo medio kilo y así me la paso estirando lo más que puedo el dinero", expresó.













