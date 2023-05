Siguen libres los presuntos asesinos de Luis Enrique Ramírez

Con los presuntos asesinos todavía prófugos y sin pistas de su paradero, hoy se cumple un año del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos.

A pesar de los esfuerzos para que la sociedad civil coopere para dar con los señalados como responsables del crimen, la Fiscalía Federal del Estado no ha sido capaz de cerrar el caso.

El periodista, quien fuera fundador del diario digital Fuentes Fidedignas y columnista del periódico El Debate en distintas épocas, fue encontrado sin vida en el ejido El Ranchito, al sur de Culiacán, durante la mañana del 5 de mayo de 2022.

Durante las investigaciones posteriores al caso, se reveló que fue asesinado luego de que sostuviera una riña con una mujer, quien le llamó a su esposo para que le ayudara a solucionar el problema y posteriormente este privó de la libertad Ramírez Ramos.

Proceso

Semanas después del crimen, Brysia Carolina, la mujer con la que el comunicador había discutido, fue puesta en prisión preventiva como presunta implicada en el crimen, pero tuvo que ser puesta en libertad un mes más tarde debido a que no había pruebas para vincularla a proceso.

Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía General del Estado intentó acusarla de complicidad en el crimen y obstrucción de la justicia, por ser cónyuge del responsable, Brysia no estaba obligada a declarar en su contra.

El caso presentó nulos avances y los responsables no han podido ser ubicados por la fiscalía. Foto: Facebook | @Luis Enrique Ramírez

Ante esto, las autoridades optaron por ofrecer una recompensa de un millón de pesos por información que facilitara la captura de los presuntos responsables del crimen, Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde.

Sin resultados

Desde entonces, el caso presentó nulos avances y los responsables no han podido ser ubicados por la fiscalía.

Este jueves, al ser cuestionada sobre el caso, la fiscal general Sara Bruna Quiñones Estrada explicó que desde que se anunció la recompensa y se abrió una línea telefónica privada para recibir información, la sociedad no ha cooperado para encontrarlos.

“A la sociedad no le interesa, les interesa leer por el morbo quizá, pero no les interesa cooperar con las autoridades, estamos llamando, cuando no podemos las autoridades, y hay que reconocerlos, ser humildes con esto, no hemos podido nosotros detenerlos, les ofrecemos dinero para que aporten algún dato y pues han hecho caso omiso”, apuntó la fiscal.

Durante entrevista con medios de comunicación el miércoles, el gobernador Rubén Rocha Moya comentó que se siente apenado porque no se le ha dado conclusión al caso de Luis Enrique Ramírez, de quien dijo había sido amigo.

"Me mortifica no tenerle una respuesta a los periodistas en el caso de Luis Enrique, él era mi amigo y yo lo que les digo, es que hasta donde nos alcance las fuerzas vamos a trabajar para que ustedes hagan su trabajo manteniendo su integridad física", manifestó.

Actividades

En memoria del periodista y su reciente aniversario luctuoso, invitan a la manifestación pacífica este viernes en la Fiscalía General del Estado a las 11:00 hrs, donde leerán algunas de sus obras para recordarlo.

Esta tarde, el diario Fuentes Fidedignas y el Instituto para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos realizarán un homenaje a Luis Enrique Ramírez, en el cual se entregará a sus familiares un reconocimiento póstumo por su trayectoria.

Asimismo se realizará una conferencia titulada Periodismo y Democracia a cargo de Mario Martini Rivera.

El evento tendrá lugar en la sala de usos múltiples del Instituto de Protección a Periodistas a las 4 de la tarde.

La misa mañana por primer año sin Luis Enrique Ramírez las 19:00 horas en la iglesia de la Santa Cruz, cerca de hacienda.