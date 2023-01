Rocha agota sus cartas para detener a asesinos de Luis Enrique Ramírez

Después de que se declaró que la muerte de un periodista es un delito que no debe quedar impune, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la alerta de búsqueda con recompensa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), es una manera de presionar al igual que a la colaboración de las personas que posiblemente tenga información de los implicados en el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez.

Fue el pasado jueves cuando la FGE, por medio de sus redes sociales, dio a conocer que ofrecen una recompensa de un millón de pesos por cada una de las personas implicadas en dicho crimen a quienes proporcionen algún tipo de información de Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, quienes son los presuntos autores intelectual y material del asesinato del periodista sinaloense.

El Ejecutivo enfatizó en que se encuentran en la necesidad de agilizar todo el proceso del caso de Luis Enrique Ramírez para dar con los responsables y ejercer justicia.

“Yo ya les he dicho, he reconocido que no hemos podido detener a los presuntos responsables a pesar de que sabemos cómo están ahí, publicado de certezas de quienes son”.

El mandatario estatal reconoció que les ha sido muy complicado localizar a los responsables del asesinato del comunicador sinaloense, aún cuando cuentan con los datos precisos de quiénes cometieron el crimen, por lo que se encuentran explotando hasta sus últimos recursos para lograr dar con su paradero.

Rocha Moya recalcó que sobre cuáles son los argumentos que llevaron a la autoridad de la fiscalía para recurrir o tomar esta medida necesita directamente a la fiscal Sara Bruna Quiñónez.

El mandatario reveló que la FGE está agotando todos los recursos que se tienen para dar con los responsables y llevarlos a juicio a ambos implicados quienes han sido señalados por las propias investigaciones realizadas por la FGE.