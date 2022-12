Siguen en espera de que termine la pavimentación de la avenida Emilio Barragán

Mazatlán, Sin.- Aunque gran parte de la avenida Emilio Barragán está terminada, los trabajos de remodelación se quedaron a medias, ya que las banquetas de las casas ubicadas por la vialidad, en la colonia Gabriel Leyva, no fueron rehabilitadas.

"Es muy molesto pasar por este pedazo, a cada rato uno se anda lastimando con las piedras de aquí, y ni se diga la tierra, continúa siendo un problema, porque las banquetas siguen sin pavimentarse, se hace un cochinero", dijo Saira, vecina de la zona.

Los trabajos que comenzaron el pasado mes de junio continúan incomodando a los vecinos de la zona, pues las personas que tienen vehículos no pueden entrar ni salir de la vialidad.

"Los que tenemos carros pequeños o motos batallamos mucho para entrar y salir, porque no han nivelado algunas partes, es una batalla, está bien que a futuro nos va a beneficiar, pero que le metan velocidad", añadió Saira.

Ya no regresaron

Los vecinos aseguran que desde hace casi un mes no se han visto a los trabajadores por la vialidad, a pesar de que a la altura de la gasolinería ubicada frente al embarcadero de la Isla de la Piedra aún hay un espacio sin pavimentar.

"Desde hace más o menos un mes que no se hace nada en este pedazo, hay una parte sin pavimentar todavía, y no han venido, ya está lista una parte de la avenida, pero las banquetas siguen siendo un desastre, y también la parte que no está pavimentada", señaló Lucía, vecina del lugar.

Para saber

El costo de la obra que se está realizando en la avenida Emilio Barragán es de 88 millones de pesos. Aunque inicialmente se proyectó que los trabajos durarían seis meses, ya van siete y no se ve que pronto vayan a concluir.