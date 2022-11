Por falta de recursos pausarán rehabilitación de la avenida Emilio Barragán en Mazatlán

Al reconocer que mantienen adeudos con las constructoras que realizan la obra pública en Mazatlán, el alcalde Édgar Augusto González Zataráin aseguró que la rehabilitación de la avenida Emilio Barragán deberá pausarse y dejarse solo con un carril trabajado.

Comentó que esto se debe a que no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo la obra, por lo que ahorita ya las constructoras tienen conocimiento de que van a terminar el carril en el que tienen meses trabajando; el otro quedará pendiente hasta que se tengan recursos.

"Platiqué con las constructoras y les pregunté por qué las obras estaban tan lentas y me dijeron que porque no les habían dado recursos, es parte de los adeudos, el problema de esa obra es que se inició sin un presupuesto financiero, el agua y el drenaje sí se hizo bien y el resto se está haciendo con recursos propios. Por esa razón nosotros estamos en pláticas, viendo con las constructoras que la parte que está abierta se termine y no abrir lo otro", dijo.

Recordó que esta obra es un peso a peso con el gobierno del estado, sin embargo, se repartió que de parte del gobernador se ejecutarán los trabajos en la avenida Santa Rosa y el municipio haría la Emilio Barragán, con recurso al cien por ciento de cada uno.

Pagar adeudos

Ahorita la incertidumbre, resaltó González Zataráin, es por ver cómo le harán para pagar por la parte ya trabajada, porque hay un retraso en pagos.

“En todo caso se buscaría una partida para cerrar la parte que está abierta, nada más es cuestión de tirar el concreto, porque todo lo de abajo, es decir tuberías de agua y drenaje, ya se colocaron”.

Apuntó que en un máximo de 3 semanas ese carril estaría abierto a la circulación, ya que se requieren de dos semanas para concluir la obra y una más de secado; pero que el otro carril se esperará para el presupuesto del otro año.

Los trabajos, que comprenden de la avenida Gutiérrez Nájera a la calle Francisco Villa, comenzaron el mes de junio y se tenía proyectado terminarlos en seis meses. Tienen una inversión de aproximadamente 88 millones de pesos.