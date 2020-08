Siete meses sin respuesta del Gobierno

Rosario, Sin. - Luego de siete meses de tener tomada la caseta de cobro de la autopista en Rosario, los campesinos que están manifestándose no han recibido respuesta a su petición.

Dicha protesta la están llevando a cabo campesinos de los municipios de Escuinapa, Rosario y Mazatlán, exigiendo un pago justo por sus tierras afectadas por la construcción de la autopista en esta zona.

Saúl Lizárraga López quien es el abogado representante de este movimiento de campesinos, expuso que, hasta el momento, ninguna autoridad competente en este tema ya sea estatal o federal han atendido el reclamo que están haciendo los campesinos.

La caseta de Rosario se mantiene tomada. Jesús lópez | El Sol de Mazatlán

Agregó que al no tener una respuesta por el Gobierno se contempla ya iniciar con medidas más radicales como lo es acudir a México a buscar un contacto con el presidente de la república quien dijo ya debe tener conocimiento del tema.

Para concluir, comentó que hasta el momento no se tiene una fecha de cuando de libere la caseta lo cual no se va realizar hasta no tener una respuesta favorable a la demanda que se está haciendo por este grupo de más de 600 personas que están reclamando su derecho.





