Contaminación sin freno en el estero del Infiernillo

Mazatlán, Sin. Desde escombro, basura, animales muertos, muebles en mal estado, lanchas semidestruidas y todo lo que represente un deshecho en las casas, es arrojado en las orillas del estero del Infiernillo a plena luz del día sin que la autoridad haga algo al respecto.

Y ahora que se anunció la construcción del llamado “Malecón de los Pobres” en esa zona, el mayor reto será la limpieza y conservación del lugar, por lo que la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes San Juan Gallardo, consideró que dicho proyecto, que aún se desconoce, vendrá a mejorar las condición de vida de los habitantes de la zona, pero también hará visible el problema de esa área.

"Yo estuve en una reunión donde ya está la propuesta de la pavimentación de la calle Circunvalación, desconozco el proyecto, el gobierno del estado tiene también un proyecto para rehabilitar el estero, pero yo creo que cualquier proyecto que llegue a esa área es bueno, el que sea, porque va a mejorar la condición de vida de la gente, por un lado, pero también va a ser visible el problema que tenemos en esa área", consideró.

Un grave problema de contaminación se tiene en la zona. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Refirió que el problema de contaminación le compete a Ecología siempre y cuando haya una denuncia ciudadana, en la cual se señale directamente a la persona que está haciendo mal uso del estero, de otra forma no se podría intervenir, pues compete más bien a una cuestión de vigilancia por parte del departamento de Seguridad Pública.





"No es un tema que nos competa directamente a Ecología, no podemos evitar que la gente siga tirando basura en el estero a menos que haya una denuncia, eso que quede muy claro. Ahí se requiere una mayor vigilancia, evitar que lleguen en la camioneta a descargar su basura, evitar que los ciudadanos, si se les pasó el camión, vayan y la tiren ahí, eso es una cuestión de vigilancia y no de Ecología, a nosotros nos compete atender la denuncia ciudadana, en la que se indique que se está haciendo un mal uso del estero, pero que nos hagan saber quién es o dónde vive la persona", refirió.





Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Añadió que hasta la fecha no hay ningún reporte ni denuncia de mal uso del estero, pero que una vez dado a conocer el proyecto, se buscará la forma para intervenir desde el departamento que dirige para tratar de mejorar la situación.

Si ahí se pone una especie de banquetas de maleconcito, en donde la gente pueda ir a sentarse y disfrutar del estero, vas a inhibir que sigan tirando la basura





Explicó que el proyecto deberá contar con un estudio de impacto ambiental, el cual es de rigor.

"Cualquier proyecto que venga para esa zona debe tener un estudio de impacto ambiental, que eso es de rigor. De alguna manera va mejorar las condiciones de vida y vamos a evitar que se siga invadiendo el estero y que se diga llenando de escombro y basura", explicó.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

MEJORES CONDICIONES

Personas que viven a los alrededores del estero del Infiernillo ven con buenos ojos la construcción el llamado “Malecón de los Pobres”, ya que eso terminaría con el problema de contaminación que se tiene en el lugar.









