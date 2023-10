Seremos oposición: dirigente municipal del PRI en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -"Somos el PRI y seremos oposición en toda la extensión de la palabra", declaró José Luis Arreola Montoya, dirigente municipal del PRI en Mazatlán.

En esta nueva etapa del Partido Revolucionario Institucional, agregó que serán de oposición crítica, firme, responsable y seria, con afán de defender a las causas sociales y a la sociedad.

"¿Cuál va a ser postura del Partido Revolucionario Institucional en esta administración que encabezamos? Nosotros somos el PRI y seremos oposición en toda la extensión de la palabra, el tricolor en Mazatlán no será aliado de este gobierno corrupto que encabeza el sustituto de Mazatlán, Edgar González", agregó.

Serán su sombra y su "piedrita en el zapato", sentenció, pues al interior del Cabildo se ve una oposición muy débil.

Mesa directiva del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"No los veo en una declaración firme, criticando con base, porque no se trata nada más de pelear, se trata de hacer una oposición con base. No los veo, no lo siento, va para todos los partidos y para aquellos que fueron regidores del PRI ya no están, nadie comenta, nadie dice nada. Tenemos un sustituto, no tiene fuero constitucional y si necesita un grafólogo, díganle que yo se lo pago, porque no nos ha dicho a los mazatlecos nada respecto a su firma (en el millonario contrato con Azteca Lifting)".

Llamado a la Fiscalía

Al respecto, Arreola Montoya hizo un llamado a la Fiscalía del estado para agilizar el proceso por el cual están vinculados los exfuncionarios del Comité de Adquisiciones y que participaron en la compra de las 2 mil 139 luminarias en el 2022.

"Por momentos parece que se nos olvida, pero es necesario y el PRI lo va a estar recordando, una y otra vez más hasta que se haga justicia, el tema del fraude de las luminarias por 400.8 millones. Ellos se brincaron las reglas y normas e hicieron la compra de manera directa", apuntó

"Hacer un llamado atento y respetuoso a la Fiscalía del Estado para que le dé respuesta inmediata a los mazatlecos, vemos un proceso muy lento, muy pasmado y que va a paso de tortuguismo, no avanza el proceso, no han regresado los 60 millones de pesos", añadió.