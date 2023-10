Rinde protesta José Luis Arreola Montoya como dirigente del PRI en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -José Luis Arreola Montoya rindió protesta como dirigente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, junto a Sonia Cruz Solis, quien será la secretaria general.

Paola Gárate, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, les tomó protesta en presencia de Bernardino Antelo, secretario general; Alvaro Ruelas, delegado del CEN en el estado; Jorge Meade, subsecretario de la Organización del Comité Directivo Nacional, entre otros militantes y simpatizantes.

También estuvieron presentes militantes del PAN como Roberto González y del PRD Antonio Sáenz.

Sacar a Morena en el 2024

Arreola Montoya dijo asumir una gran responsabilidad al dirigir al partido más importante a nivel nacional y que mucho ha dado al país infraestructura educativa, aérea, carretera, entre otros programas sociales, gracias a sus políticas públicas.

Dos años duró el PRI sin dirigencia municipal. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Llego al PRI con muchos bríos, muy motivados, somos segunda fuerza política en Mazatlán, algunos analistas mencionan que el PRI no puede más, eso es imposible, en cada colonia estamos, en cada calle y en la pasada elección lo refrendaron 50 mil mazatlecos, militantes y simpatizantes", dijo.

Agregó que en esta renovación de estructuras habrá la incorporación de gente experimentada, mujeres y jóvenes, capaces de ganarse otra vez la confianza de la ciudadanía; será un PRI de puertas abiertas para todos.

"Tenemos un gobierno corrupto en Mazatlán de Morena, por eso salió 'el Químico', no tenemos un presidente municipal, tenemos un sustituto, porque todavía al 'Químico' no lo han juzgado por el fraude de los 400 millones, tenemos un sustituto porque nadie votó por él. Porque no cuenta con fuero constitucional. Vamos a sacar este gobierno corrupto porque robaron en Cultura, en la Jumpapam, con obras ilícitas y con la ayuda del PRI, del pan, del PRD, vamos a sacar a morena en el 2024", afirmó.

Reconoció que en los últimos años se han alejado de las bases, por eso perdieron las candidaturas en las elecciones pasadas, aseguró que liberará al partido y lo llevará a sus orígenes.

"Se acabaron esos tiempos en los que se despachaban en los restaurantes y de ahí se lee una candidatura, aquí quien tenga, y se los digo con todo respeto, una aspiración legítima. Su carta de presentación válida será el trabajo en tierra, en territorio, en las colonias, el triunfo será ras de suelo junto con nuestra militancia", aseguró.

Renovación de comités

Por su parte, Meade apuntó que vienen nuevos tiempos para el PRI en Mazatlán, por ello están trabajando para organizarse, indicó que este día se culmina una gira de trabajo del proceso que abrió el Comité nacional y que siguió el Comité estatal, en la reestructuración de la estructura territorial.