Aspira José Luis Arreola dirigir el PRI en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con 20 años como militante, José Luis Arreola Montoya manifestó su intención de dirigir al Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán para el periodo 2020-2023.

Manifestó que la convocatoria para renovación de los comités municipales ya salió en cinco comités municipales de la zona sur y en Mazatlán se tendrá que llamar a consejo político para determinar el método de elección que puede ser a través del Consejo Político, abierto a las bases o por medio de votación de asamblea de delegados.

Yo levanto la mano desde ahorita para buscar la presidencia del PRI aquí en Mazatlán, vamos a esperar la convocatoria por parte del comité directivo estatal, interés que ya externé al presidente Jesús Valdez Palazuelos.

Arreola Montoya

Lamentó que el tricolor esta desarticulado en Mazatlán, los sectores del partido como la CNOP, Movimiento Territorial, Ompri no están funcionado.

La militancia y estructura está decepcionado debido a tanta imposición, decisiones cupulares, centralistas no van al partido por ese tipo de decisiones que en los últimos 10 años ha afectado al partido, decisiones que han puesto a gente que no reúne el perfil del instituto político, alguien que conozca su seccional, que es un coordinar de área, alguien que lleve al partido en la sangre y el corazón no alguien que fue impuesto.

Arreola Montoya

Recordó que en los últimos 23 días quien ocupaba la presidencia de manera interina del PRI en Mazatlán, Christopher Gutiérrez Núñez, dejó dicha dirigencia para ocupar un cargo como Jefe de Recaudación en Mazatlán y quien era secretaria general, Guadalupe Delgadillo, asumió dicha presidencia para finalizar la administración de la que tiene entendido concluirá en marzo próximo.





