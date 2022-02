Seis organizaciones pretenden conformarse como partidos políticos: IEES

Culiacán. Sin-. Fueron seis organizaciones las que presentaron por escrito al Instituto Estatal Electoral –IEES-, su intención de constituirse como partidos estatales: Movimiento Auténtico Sinaloense A. C., Asociación Promotora del Partido Alianza Sinaloense A. C., Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Sinaloa A. C., Movimiento laborista Sinaloa A. C, Acción Ciudadana por Sinaloa. Pueblo Organizado Libre e Independiente, A. C.

Durante sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), aprobó la integración de la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de la Constitución de Partidos Políticos Estatales,

Al presentar el proyecto de integración de la Comisión, la Consejera Presidenta del IEES, Karla Gabriela Peraza Zazueta, precisó que es una atribución del Consejo General del IEES, de conformidad con la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (LIPEES), designar entre sus miembros, todas las Comisiones que considere necesarias; asimismo, el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales de este Instituto, señala que, una vez que el Consejo General reciba la primera solicitud de registro de una organización, se deberá conformar una Comisión de carácter temporal.

Bajo esa premisa, aclaró, resulta necesario integrar dicha Comisión Temporal, dado que, al concluir el plazo del 31 de enero de 2022 para que las organizaciones presentaran por escrito a este órgano electoral su intención para constituirse en partido político local, se recibieron seis manifestaciones de igual número de organizaciones ciudadanas.

Precisó que hasta el momento todos los expedientes recibidos se encuentran en revisión para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y documentación que se debe anexar, por lo que la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Estatales, tendrá cinco días hábiles para informar el resultado del análisis de la documentación presentada; en caso de detectar omisiones, la organización contará con un plazo de tres días hábiles para subsanarlas.

Foto: Cortesía | IEES

La Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Estatales quedó conformada por los Consejeros y Consejera Electoral: Rafael Bermúdez Soto, que fungirá como titular; Óscar Sánchez Félix y Marisol Quevedo González; además del titular de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, José Guadalupe Guicho Rojas, como Secretario Técnico, quienes concluirán sus funciones una vez que hayan resuelto el último de los asuntos encomendados.