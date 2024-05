Ante desarrollo, faltan programas de conservación de especies: Farriols Sarabia

Mazatlán, Sin. -Ante el llamado "desarrollo" y la problemática de la pérdida de hábitats por los cambios de uso de suelo en terrenos forestales para el boom inmobiliario en Mazatlán, hacen falta programas de conservación de especies de fauna silvestre, señaló Francisco Farriols Sarabia.

Esto, a propósito de los avistamientos cada vez más frecuentes de venados cola blanca en predios que están siendo desmontados para su urbanización, hacia el norte de la ciudad.

También puedes leer: Urge plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos en Mazatlán

El ambientalista, creador y fundador de Paco's Reserva de Flora y Fauna en el municipio, dijo que se debe de encontrar un equilibrio entre el llamado "desarrollo" y la conservación de especies, ya que actualmente lo único que se hace es destruir los hábitats para la construcción de complejos inmobiliarios sin un programa que permita la reproducción de especies nativas.

"Es ahí donde no existe ese equilibrio, estamos nada más yéndonos hacia lo que es el desarrollo cuando eso implica destrucción, pero no estamos viendo el aspecto de cómo conservar, ¿en Mazatlán cuántas reservas existen? No hay más que privadas, ¿qué se requiere? Implementar con más seriedad programas que vayan hacia la conservación de las especies", dijo.

La reubicación no existe

Pese a que la normatividad contempla que al darse un cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción, el propietario debe ahuyentar la fauna que ahí habita, pero esto actualmente no se lleva a cabo y no hay ninguna autoridad que se encargue de vigilar y garantizar que así sea.

Farriols Sarabia mencionó que la reubicación es un fantasma, ya que se destruye ahí se acaba el entorno y prácticamente no hay a dónde reubicar dichos ejemplares, además se podría saturar la capacidad de carga, los pocos espacios que quedan sin deforestar.

"El problema es que nadie resguarda esos sitios para protección de las especies, entonces nos urge que a nivel municipal, estatal y federal, realmente se implementen programas de conservación que vayan a perpetuarnos esos recursos en beneficio del futuro", consideró.

Añadió que a su reserva continuamente llegan venados cola blanca, sin embargo, muchas veces llegan heridos nada más para morirse, lamentando que a pesar de los esfuerzos que se han hecho a sí alrededor solo hay depredación.