En lugar de una embajada, Quirino a la cárcel: Pedro Lobo

Culiacán, Sin.- El diputado de Morena, Pedro Alonso Villegas Lobo advirtió que en lugar de que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel ocupe una embajada, debería de ir a la cárcel por todas las corruptelas que cometió durante su mandato en Sinaloa.

Precisó que por la imagen que tiene en el estado deberían de correrlo del país, en lugar de mandarlo a la Embajada de España, aunque se regocijó que sus malos actos y manejos que hizo en Sinaloa lo van a perseguir a donde vaya.

“La podredumbre que dejó en Sinaloa lo va a acompañar el resto de sus días, porque la verdad dejó mucha corrupción, obras con sentido social quedaron descuidadas, ahí están las plazas del personal de salud y para cerrar con broche de oro con su anuencia se violentaron los derechos labores de los trabajadores de la salud porque las plazas que se dieron al final de su mandato fue de manera irregular y fraudulenta”, señaló.

El diputado de Morena dijo que los sinaloenses nada tienen que festejar que uno de los suyos vaya a ocupar un puesto tan representativo en España.

“Le fue bien con que lo destierren del país y al PRI le irá mejor si lo echa porque al final es un mal ejemplo, aunque de manera indirecta lo están expulsando del país”, señaló.

Insistió que aparentemente lo premian dándole una embajada en España, pero, dijo que la justicia llega a su tiempo y Quirino tendrá que pagar por la estela de corrupción que dejó en Sinaloa.

“Llegará el momento en que el ex gobernador tendrá que rendir cuentas en Sinaloa porque no se vale toda la corrupción que dejó por todos lados cuando fue gobernador. Es cuestión de tiempo, de un momento a otro se darán las cosas, ya empiezan los golpes primero como militante del PRI que piden su expulsión”, indicó.

Precisó que no duda que lo van a expulsar del partido, porque es una consecuencia de todo lo que hizo como priista.

“No crean que las cosas en todos los sentidos van a quedar impunes, las cosas se van a dar más adelante porque no se pueden tapar las cosas que hizo y como Sinaloense me gustaría verlo en la cárcel, solo vamos a esperar que las cosas se den, porque le apuesto a que se haga justicia”, concluyó.









