Roxana Rubio espera de su ratificación como dirigente del PAN

Culiacán, Sin.- A unos días de que Roxana Rubio Valdez tome las riendas de la dirigencia del PAN en Sinaloa, falta que el Consejo Estatal la ratifique y le nombre a su equipo de trabajo, entre ellos el tesorero, para arrancar formalmente con su nombramiento que es de tres años.

“El sábado va a haber reunión de consejo, por así decirlo, es la conciencia de AN, lo estamos convocando, porque no es nada más ganar la elección entre la militancia, para que nos apruebe la permanente y tesorero, ahorita no lo tenemos, no se han dado las carteras y a partir de que el consejo me apruebe a mi tesorero y a mi permanente estaríamos totalmente listos para arrancar”, indicó.

Cabe recordar que Rubio Valdez fue electa por la militancia, luego la ratificó el Comité Ejecutivo Nacional, el ex dirigente estatal Juan Carlos Estrada le hace la entrega recepción del partido, pero todavía tiene que pasar por otro proceso que es la aprobación del Consejo estatal

Por otro lado, al preguntarle sobre lo que pasa en el PRI, en este caso la probable expulsión del exgobernador Quirino Ordaz Coppel , dijo que si lo expulsan es cosa que a los panistas los tiene sin cuidado.

“Esas son cosas internas de los priistas, ahorita nosotros estamos enfocados en volver a posicionar a Acción Nacional en Sinaloa y de lo que menos pensamos, y es si corren o no al exgobernador”.

La verdad, dijo, en lo personal el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de Madrid, España es una distinción para Sinaloa -aunque todavía no lo es porque tiene que pasar por el Senado-, aclaró, porque no habíamos tenido un representante de ese nivel.

"Pero, eso de que si lo expulsan o no lo expulsan es problema de los priistas, ahorita estoy enfocada en sacar adelante al partido y veré por los propios problemas que tiene el PAN en el estado", concluyó.









