Quirino dejó una estela de corrupción en Sinaloa: Morena

Culiacán, Sin.- El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, se pronunció en contra de que el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel represente a México en España como embajador porque en Sinaloa dejó una estela de corrupción y advirtió que la salida del ex gobernador del PRI no es más que una revancha política.

“Respeto la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a todo su equipo que forme parte del gabinete, incluso, la propuesta que hace de que el ex gobernador sinaloense se vaya de embajador a España, pero en lo personal no coincido porque a lo mejor tal vez lo hace para destruir a la oposición, más bien darle la estocada final, pero no a sacrificio de los ciudadanos”, indicó.

El diputado quien fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la pasada Legislatura y ahora presidente de la Comisión de Hacienda precisó que prácticamente el ex gobernador dejó una mancha en el estado: cuentas públicas rechazadas, derroche en gastos de publicidad, no respetó la ley de austeridad, el uso y desempeño que se les dio a las aeronaves está muy opaco, entre otras cosas, como obras faraónicas y con supuestos hallazgos de corrupción.

Remató diciendo que es una estela que fueron dejando en el estado algunos servidores públicos que estuvieron a cargo del ex gobernador que hoy le han dado el visto bueno para que sea embajador de España.

“Desde mi punto de vista no era la persona correcta, pero respeto el voto de confianza del presidente y esperamos que haga un buen trabajo por el bien de todos los mexicanos y que le cambie el chip al ex gobernador de que no todo es corrupción, no todo es el poder, sino que sencillamente debe de ser el servir a la sociedad”, dijo

“De la expulsión del ex gobernador de su partido desconozco cómo están los estatutos del PRI, pero sé que es un proceso que tienen que llevar donde toman sus propias decisiones, pero se puede considerar como algún tipo de revanchismo en contra del ex gobernador por haber aceptado unirse a trabajar con el Presidente de la República, quien es contrario al partido que militaba”, destacó.

QUIRINO NO ES PRIISTA DE CORAZON

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Célida Jáuregui Ibarra recordó que desde el principio cuando se dio la oferta por parte del presidente López Obrador que lo hizo saber aquí en el estado, de que lo invitaba a irse a representar a México en Madrid, fue de las pocas personas que lo vio de manera positiva.

“Pienso que sería un gran aliado en temas de promoción y diplomacia”, señaló.

Con respecto a la inminente salida del ex gobernador del PRI, la diputada de Movimiento Ciudadano, dijo que la realidad es que Quirino Ordaz nunca fue priista

“Él no fue priista de corazón, creo que las circunstancias en la Alianza con el Verde Ecologista lo llevaron al gobierno del estado, pero su corazón y lealtad no están con el PRI, así que le deseo que le vaya bien y aprovecharlo cuando estemos allá”, dijo.

Sin embargo, dijo que el ex gobernador tiene cuentas pendientes que resolver que dejó durante su mandato.

“No dudo que durante este año van a salir a relucir algunos temas que confirmen o no que durante su mandato se cometieron una serie de irregularidades, desafortunadamente Sinaloa está marcada con esa historia, algunas administraciones han quedado marcadas como las más corruptas de Sinaloa y está por ver lo que pasará con Quirino, no lo dudo por lo que no lo puedo defender, mucho menos meter las manos al fuego por ésta administración, pero saldrá en este año, de eso estoy segura”, indicó.













