Secretario de Obras Públicas de Sinaloa no tiene título y debe materias: Oner Lazcano

Culiacán, Sin. -El dirigente del PRD en Sinaloa, Oner Lazcano, denunció que el actual secretario de Obras Públicas del estado, Joaquin Alberto Landeros Guicho, no cuenta con título universitario ni cédula profesional que lo acredite como arquitecto y que además, en el curso de sus estudios tiene materias reprobadas.

Dicho pronunciamiento lo hizo al presentar una kárdex a nombre de Joaquin Alberto Landeros Guicho de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la mayoría de las asignaturas reprobadas o con bajas calificaciones.

El kárdex presenta una sola calificación de dos dígitos y es en la materia de técnicas y presentación de proyectos.

Oner Lazcano manifestó que, tras realizar una búsqueda con las instituciones educativas pertinentes y a través de accesos de la información, se pudo obtener dicho kardex, además de su currículum vitae.

Kardex del secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Joaquin Landeros Guicho. Foto: Estefanía López | El Sol de Sinaloa

“Este señor no tiene título profesional, no concluyó su licenciatura de arquitecto. Nos metimos al Registro Nacional de Profesionistas y aparece sin cédula y nos dimos a la tarea de pedir un kárdex y el señor debe materias y no está titulado. Por medio de solicitud de transparencia no metimos y nos dieron su CV donde él se ostenta como arquitecto y no es”, dijo.

La falta de un título profesional se traduce a una falta profesional grave por lo que, el representante del PRD pidió la destitución del funcionario.

“Si el gobernador no sabe los dos están faltando a la verdad y es muy lamentable que tengamos este tipo de funcionarios que lo acreditan para ser ellos servidores públicos”, lamentó.