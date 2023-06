Se realizó la graduación del programa 'Emprende Sedectur'

El programa 'Emprende Sedectur' se enfocó en apoyar a 23 personas que lograron graduarse en las diferentes materias que ofrecía Sedectur, como lo son marketing digital, contabilidad e impuestos, finanzas, trámites y formalización de sus emprendimientos.

En total, los emprendedores recibieron siete clases antes de lograr terminar el programa que esperan los impulse a salir adelante a cada uno, pues hay quienes planean dedicarse de lleno a emprender su propio negocio después de concluir este programa.

Martín López Ochoa, quien es el titular de la Sedectur, aplaudió que este tipo de programas se estén llevando a cabo, pues cree que estas ideas pueden potenciar comercios sólidos y propios. "Esperamos que esta generación aproveche muy bien esta oportunidad, me siento orgulloso de ver la cantidad de personas que hay, y sobre todo que hasta un pequeñín se interesó por el mundo de los negocios, este programa hace que uno quiera apoyar más, porque le brinda la oportunidad a la ciudadanía de animarse a emprender, tener algo propio, no veo por qué no brindarles apoyo", comentó López Ochoa.

El graduado más joven de la historia

'Gomi Locas el Oliver', como es el nombre del pequeño comercio del infante. Foto: Cortesía | Sedectur

El pequeño Oliver Guerrero, quien cuenta con su pequeño negocio de gomitas, ha concluido de manera exitosa este programa, el cual se destaca por la gran enseñanza que le dejó al joven mazatleco.

'Gomi Locas el Oliver', como es el nombre del pequeño comercio del infante, nació por mero gusto de Oliver, quien quería juntar dinero para comprarse su pequeño vehículo. "Quería una moto eléctrica, pero no tenía dinero, entonces quise tener un negocio y junté y mi familia me ayudó a tener este nuevo negocio. Elegí vender gomitas porque a mí me gustan mucho y sé que a la gente le van a gustar también. Espero vender mucho", comentó el pequeño Oliver, quien es el graduado más joven en la historia de este programa.